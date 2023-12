Cesena, venerdì l’ultimo saluto a Piero Gallina

Cesena si prepara all’ultimo saluto all’ex sindaco Piero Gallina. Giovedì dalle ore 10 alle 18, sarà allestita la camera ardente presso il palazzo municipale. Così come poco tempo fa sempre a Palazzo Albornoz era avvenuto anche per un altro simbolo storico della politica cesenate (e a lungo compagno di partito di Gallina) come Mario Guidazzi. Il funerale di Gallina è previsto per la mattinata di venerdì. Alle 10 davanti al cimitero monumentale ci sarà l’orazione del sindaco Enzo Lattuca in suo ricordo e il corteo verso la sepoltura verrà accompagnato dalla banda musicale. I parenti hanno chiesto che eventuali offerte in memoria di Piero Gallina siano donate all’Irst.

L’omaggio di Romagna Acque

Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque-Società delle Fonti, a nome del Cda, esprime il cordoglio della Società per la scomparsa di Piero Gallina: che fu protagonista, prima come sindaco di Cesena e poi come presidente della Provincia di Forlì-Cesena, di una lunga fase amministrativa in costante rapporto con Romagna Acque. In particolare, Gallina visse da sindaco la delicata fase della fine della lunga presidenza Zaniboni; mentre era presidente della Provincia quando, nel 2004, venne creata la Società delle Fonti, di cui fu convinto sostenitore. “Ci lascia un uomo di grande intelligenza politica, apprezzato da tutti per le sue squisite doti umane e per la capacità di mediazione che ha sempre messo nelle sue azioni, al servizio della comunità”, sottolinea Bernabè. E lo ricorda “sempre presente, anche una volta terminati i suoi incarichi amministrativi, alle iniziative organizzate da Romagna Acque: a conferma di civismo e di attenzione per la cosa pubblica, un vero esempio anche per gli amministratori attuali”.