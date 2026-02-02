Cesena, vasca anti-alluvione a Rio Marano: lavori frenati da scoperte archeologiche ma sarà pronta entro l’anno

Proseguono i lavori per creare una vasca di laminazione delle piene del Rio Marano a monte della via Emilia. Ad oggi - riferiscono dal Comune - è stato realizzato il 60% dell’opera, con uno slittamento dei tempi di realizzazione di un paio di mesi rispetto al cronoprogramma iniziale. L’opera è di quelle classificate come di somma urgenza finanziate dall’allora commissario Figliuolo nell’ambito della ricostruzione post alluvione. Costerà 6,7 milioni di euro ed è in corso di realizzazione su un’area di 9 ettari, l’equivalente di 18 campi da calcio, per una profondità di 3 metri. Tutte caratteristiche che permetteranno di trattenere 187mila metri cubi di acqua, facendo fronte alla portata di piena duecentennale per 10 ore di durata dell’evento, senza dovere immediatamente svuotare l’acqua verso i recettori di scarico.

La zona dove sta prendendo forma è storicamente messa in crisi dalle piogge violente e intense, come accadde nel 2006, quando si allagò l’abitato circostante. Il progetto fu realizzato più di sei anni fa dal Consorzio di Bonifica, che da allora attendeva venissero stanziati i fondi necessari.

La realizzazione dei lavori è in capo al Consorzio stesso, che tra l’altro ha la propria sede cesenate lì vicino.

È previsto che la cassa venga collaudata entro quest’anno, dopo che il cantiere è partito il 10 febbraio 2025, ricorda l’assessore Christian Castorri.

Sono già stati conclusi tutti i lavori preliminari: l’allestimento del cantiere, la realizzazione del fosso di guardia perimetrale, la demolizione del ponticello sul Rio Marano, le trincee drenanti. Per quanto riguarda il bacino di laminazione in sé, è stato completato lo scavo di sbancamento e quello a sezione obbligata per taglione arginale. La formazione delle arginature è in corso e attualmente la stima è che sono state realizzate per il 65%. Sono invece da avviare i lavori per formare le soglie di sfioro e rivestire il volume irriguo, le strade arginali e il canale di scarico. Per quanto riguarda le opere di presa sul rio Marano, è stato completato lo scavo a sezione obbligata per la fondazione: le opere di presa in cemento armato sono state realizzate per il 75%, la passerella in carpenteria metallica per il 50%. Ancora da avviare i rivestimenti. Scavo e riprofilatura della scarpata sul rio Marano procedono (lo stato di avanzamento è stimato al 40%) e successivamente si penserà ai rivestimenti. Intanto, per realizzare il nuovo ponticello sul rio Marano è stata demolita la massicciata stradale, sono state infisse le palancole, ed è stato fatto lo scavo a sezione obbligata e realizzata la struttura in calcestruzzo armato del nuovo ponticello. Sono a metà i lavori di messa in posa delle barriere di sicurezza stradali e poi andrà realizzato il rivestimento con pietrame agli imbocchi del ponticello. L’impianto elettrico a supporto dell’opera è stato realizzato per il 30% e tra le voci che risultano ancora “da avviare” restano da realizzare i manufatti di regolazione e scarico, la risoluzione dell’interferenza dell’acquedotto della Romagna e poi la sistemazione esterna.

Scoperte archeologiche

Il bilancio complessivo è al momento di un avanzamento dei lavori pari al 60%. Finora gli “intoppi” hanno riguardato i rinvenimenti archeologici che hanno richiesto, sulla base delle indicazioni date dalla Soprintendenza, ulteriori approfondimenti.

In particolare, in fase di scavo sono emersi i resti di un rustico di età romana, una necropoli, sempre di età romana, e una sepoltura dell’età del ferro, con ceramica buccheroide in prossimità di frammenti in bronzo e resti scheletrici.

Se durante il periodo estivo questi ritrovamenti non hanno interferito in modo significativo sui tempi dei lavori, con l’avanzare della stagione e un andamento climatico caratterizzato da abbondanti piogge, i rallentamenti si sono fatti più consistenti e ad oggi la stima è di uno slittamento di due mesi.

Il collaudo finale è comunque previsto entro l’anno.