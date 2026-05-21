Cesena, vandali maniaci dei tergicristalli: cittadini-detective a caccia con telecamere

Da diversi mesi qualcuno si accanisce contro un gran numero di auto parcheggiate a Borello, vandalizzandole. Soprattutto prende mira i tergicristalli, tanto anteriori quando posteriori, spaccandoli o strappandoli via. Da tempo sono state fatte denunce e segnalazioni ai carabinieri, ma il distruttore non è stato individuato e punito, come auspicano le vittime dei suoi gesti dannosi e senza senso. Tra di loro c’è un cittadino che per ben sei volte nel giro di pochi mesi ha trovato spezzati i tergicristalli della vettura che aveva lasciato in sosta. L’esasperazione è arrivata a un tale livello che alcuni cittadini avvertono che hanno deciso di provare a difendersi “indagando” per conto proprio attraverso dispositivi tecnologici: «Dopo reiterate denunce alla locale stazione dei carabinieri, ora un gruppo di residenti, ha provveduto, a proprie spese, a sorvegliare i propri automezzi, con telecamere a circuito chiuso ad alta risoluzione». L’obiettivo è smascherare il vandalo o i vandali che in questo periodo stanno imperversando a Borello, ma in altri momenti avevano colpito con modalità simili in altre zone della città: «Per questi “maniaci seriali del tergicristallo” si prevedono ore contate», avvisa uno degli abitanti, arrabbiato e deciso a dire basta.

Le auto parcheggiate in strada sono prese di mira sempre più spesso non solo da ladruncoli a caccia di oggetti lasciati nell’abitacolo, che rompono finestrini o forzano le serrature delle portiere, ma anche da malintenzionati che sembrano mossi semplicemente dalla pulsione di fare danni a caso.