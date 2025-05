Cesena: vandali e ladri in azione alla pista d’atletica GALLERY

Aveva riunito 1.200 atleti a rappresentare il meglio dell’atletica under 17 dell’Emilia-Romagna. Doveva essere un momento di festa per celebrare il ritorno a regime della pista di atletica di Cesena dopo due anni di chiusura per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione indispensabili dopo i pesanti danni subiti a causa dell’alluvione del 2023. Invece, quella di sabato scorso, per l’Atletica Endas Cesena e il campo di via Fausto Coppi, di cui ha la gestione, si è rivelata anche una giornata di apprensione. La causa è stata l’incursione di un gruppo di malviventi negli spazi della struttura.

Probabilmente in cerca di denaro contante, i ladri si sono introdotti all’interno di uno spogliatoio che era stato allestito come punto di appoggio per i titolari del food truck che Endas aveva scelto come “punto ristoro” per gli avventori della pista. Non trovando nulla di “utile” ai loro scopi, i soggetti si sono poi dirottati verso gli uffici dell’impianto. Qui, forzando l’ingresso, avrebbero aperto cassetti, lanciato a terra oggetti e messo sottosopra tutta la stanza. Anche in questo caso senza portare via nulla. Mercoledì pomeriggio è toccato ai ragazzi del liceo scientifico sportivo di Cesena fare i conti con i furti.

Mentre si stavano allenando nella medesima pista, qualcuno, trovando la porta aperta, si è intrufolato nel loro spogliatoio e rovistando negli zaini ha rubato tutti i portafogli.