Cesena, va dal nipote a scuola senza delega e rifila un pugno al preside: lo zio a processo

Non gli volevano consegnare il nipote prima della fine dell’orario di scuola. Non potevano perché non aveva alcun tipo di delega al ritiro dell’alunno. Dopo aver litigato col personale scolastico se l’è presa con il dirigente. Colpendolo con un pugno e provocandogli la lesione al timpano di un orecchio. È iniziato ieri mattina nell’aula del giudice Federico Casalboni il processo a carico di un 49enne, accusato di lesioni all’allora dirigente scolastico della scuola media di via Pascoli, Nicola de Marco.

L’aggressione risale al 23 marzo del 2023 e già allora destò scalpore e un’unanime indignazione della società civile cesenate. Le vicende per ora inserite nel capo d’imputazione (il pm in aula era ieri Alice Lusa) sono quelle riportate nella denuncia che poi il dirigente scolastico compilò.