Cesena, uno studentato da 20 posti per universitari al complesso Roverella

Continueranno ad accogliere le persone gli spazi rinnovati e riqualificati del Roverella, storico complesso architettonico che si affaccia sulle vie Milani, Strinati e contrada Dandini, nel cuore del centro storico, attualmente interessato da un significativo intervento di rigenerazione urbana nell’ambito del progetto “Abitare sociale Cesena – Riuso e rigenerazione del complesso monumentale Roverella in centro storico”.

Obiettivo dell’intervento è sperimentare un modello innovativo di abitare, promuovendo l’inclusione sociale in un luogo aperto, attrattivo e integrato nel sistema urbano del centro storico. Con lo scopo di fornire un’adeguata ed efficace risposta ad alcuni bisogni della comunità cesenate, all’interno del complesso, sorto come monastero e divenuto casa di riposo per anziani su una superficie complessiva di oltre seimila metri quadrati, sarà creato un sistema dell’abitare integrato che prevede la realizzazione di nuovi alloggi e l’implementazione di palazzo Roverella come hub urbano/casa di quartiere, al fine di erogare e generare servizi di prossimità (salute, cibo, mitigazione delle solitudini, spazi pubblici condivisi) a livello urbano e coltivare saperi, competenze, abilità collaborative attraverso azioni rivolte alla costruzione di spazi condivisi e generativi per la comunità (coworking, sale polifunzionali per attività culturali, ricreative, spazi per laboratori temporanei/permanenti).

A questi servizi se ne affiancheranno ulteriori che saranno a disposizione del Campus universitario di Cesena: nel dettaglio, verrà allestito uno studentato di circa 20 posti letto che sarà progettato nei locali del primo piano che per anni hanno ospitato il centro notturno di accoglienza. Questi spazi infatti saranno strategici per gli studenti non solo per la loro posizione centrale, rispetto alla Stazione ferroviaria, al Campus universitario e agli altri servizi principali, ma anche perché consentono un facile accesso, oltre che una viva partecipazione alla vita cittadina.

L’intervento, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro “Conscoop” di Forlì e la società consortile cooperativa “Ceir” di Ravenna per un importo di 11.249.739,79 euro, andrà avanti fino alla primavera del 2026. Il progetto “Abitare sociale a Cesena” rappresenta un importante sforzo da parte dell’Amministrazione comunale e di Asp Cesena-Valle Savio per la rigenerazione del complesso monumentale del Roverella, che si estende per oltre 6 mila metri quadrati e che negli anni ha ospitato una casa di riposo per anziani e una serie di servizi per la persona. Finanziato dal Piano Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) del Ministero per le infrastrutture e la Mobilità sostenibile, il progetto ha l’obiettivo di sperimentare un modello innovativo di abitare, promuovendo l’inclusione sociale in città.