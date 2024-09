Cesena, Università della terza età pronta a seminare sapere e socialità con 65 incontri

Non si smette mai di imparare e la sete di conoscenza, di arte e di bellezza, più che mai se soddisfatta in compagnia, mantiene giovani. Sono due grandi verità che l’Università della Terza Età di Cesena ha trasformato in un ricco programma di conferenze, visite guidate, gite e appuntamenti musicali, spalmati su più di 7 mesi, per un totale di ben 65 appuntamenti. Hanno preso il via venerdì scorso e proseguiranno tutti i martedì e venerdì, tendenzialmente con inizio alle 15.30, fino a Natale e poi dal 10 gennaio al 23 maggio 2025.

La partenza

Per rompere il ghiaccio, Daniele Vaienti, timoniere della Ute, che la scorsa stagione ha richiamato l’interesse di un centinaio di soci, ha presentato il nuovo programma all’ex falegnameria della Basilica del Monte. A seguire, Orlando Piraccini ha tenuto una conferenza sulla figura di Gino Conti, pittore che lavorò in quella Abbazia e fu maestro del giovanissimo Cappelli . Erano presenti a questo primo incontro, tra gli altri, gli assessori comunali Camillo Acerbi, Elena Baredi e Carmelina Labruzzo e il segretario generale Cisl Romagna, Francesco Marinelli.

Nuovi stimoli da ospiti giovani

Vaienti sottolinea che quest’anno, «pur mantenendo inalterato il gruppo consistente di chi collabora con l’Ute ormai da parecchi anni», si ascolteranno parecchie voci nuove, alcune delle quali molto giovani. Come quella della storica dell’arte 27enne Maria Giovanna Lucchi, che martedì 24 settembre parlerà di “Le due tavolozze: Marino Moretti, i suoi scritti, i suoi illustratori”.

Venerdì 27 settembre, al cinema “Eliseo” in viale Carducci, ci sarà invece il concerto “Salotto romantico”, di Sofia Dominici, pianista 24enne diplomata al Conservatorio Martini di Bologna.

Il programma di ottobre

Il 1° ottobre ci sarà un incontro con il vescovo Douglas Regattieri e nel resto del mese si potranno coltivare interessi variegati con lo slavista Giuseppe Ghini (Università di Urbino), Claudio Riva (storico), Massimo Coltrinari (storico dell’Università La Sapienza di Roma), Daniele Minotti (architetto e ricercatore storico), Sergio Sermasi (cardiologo e studioso d’arte) con gli inediti “Artisti di guerra: disegni della Liberazione della Romagna”, in occasione dell’80° anniversario. E, ancora, arriveranno alla Ute i giornalisti Raffaele Genah e Valter Vecellio, ex Tg1 e Tg2, e le studiose Francesca Panozzo (Museo della Shoah di Roma e Museo Ebraico di Bologna) e Patrizia Di Luca (Dipartimento di Storia Università di San Marino). Il 22 ottobre Tiziana Banchi farà poi da guida in un’uscita Fano e Ancona, per “Storie di arte e storie di armi”.

L’invito del presidente della Ute

«Abbiamo preparato un programma ricco di conferenze interessanti - conclude Daniele Vaienti- e che offriranno molti spunti di riflessione. Aspettiamo chiunque sia interessato a partecipare, informarsi e ritirare il programma presso la sede dei pensionati della Cisl Romagna, il martedì, il giovedì e il venerdì, dalle 9 alle 12, oppure telefonare al numero 0547-644625».