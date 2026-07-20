Cesena, Unione Comuni Valle Savio: sei nuovi professionisti per i servizi sociali, piano da un milione di euro

Più vicini alle famiglie, più forti contro le disuguaglianze e, soprattutto, a costo zero per le casse locali. Da oggi, lunedì 20 luglio, il welfare dell’Unione dei Comuni Valle del Savio fa un netto salto di qualità. Entrano infatti ufficialmente in servizio sei nuovi professionisti – tre psicologi e tre educatori socio-pedagogici – destinati a potenziare l’Ambito Territoriale Sociale Cesena-Valle del Savio.
L’operazione, che non graverà per un solo euro sui bilanci dei Comuni del comprensorio, è interamente finanziata dal Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). L’investimento complessivo per il territorio sfiora il milione di euro e garantirà contratti a tempo pieno e determinato per un massimo di 36 mesi.