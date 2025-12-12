Cesena, unica piazza-parcheggio in centro riaperta dopo un mese e mezzo: tornano subito le auto nei 28 posti, gratis la prima ora

Non si sono fatti attendere, fin dal primissimo pomeriggio di ieri, gli utilizzatori della piazza-parcheggio Aguselli, tornata disponibile, con 28 posti per auto e 8 per moto (rispettivamente 4 e 3 in meno rispetto al passato), dopo circa un mese e mezzo di lavori. Lavori che hanno scatenato tante proteste dei commercianti della zona, per i disagi e le pesanti perdite di incassi con cui hanno dovuto fare i conti. Verso le 15, un paio di ore dopo la riapertura, erano già 8 le auto posteggiate. Per incoraggiare lo shopping natalizio, fino al 15 febbraio, la prima ora di sosta è gratuita (attraverso ticket dal parcometro o tramite app) e poi si paga 2,50 euro all’ora.