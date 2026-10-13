Cesena, una via intitolata a Oddo Biasini

Dalla lotta per la liberazione dal nazifascismo alla consolidata vocazione ortofrutticola cesenate. La Giunta comunale di Cesena ha approvato nuove denominazioni in diverse zone della città. Tra i nomi scelti quelli di Francesca Morvillo ed Emanuela Loi, ma anche di Libero Gualtieri, Oddo Biasini, Lorenzo Cappelli e Gino Giugni. Previsti inoltre un nuovo viale e una corte nel centro storico.
“Con queste nuove denominazioni che interesseranno diverse aree del territorio comunale, da Sant’Egidio a Case Frini, passando per Martorano, Pievesestina e Borello, fino al centro storico – commenta l’assessore Christian Castorri – Cesena arricchisce la propria toponomastica, dedicando spazi pubblici a rappresentanti delle istituzioni, a una magistrata e a un’agente di polizia vittime della mafia, oltre a valorizzare luoghi e attività del territorio. Attraverso il lavoro svolto dai nostri uffici e dai membri della Commissione toponomastica inoltre abbiamo modo di approfondire storie e gesta, con particolare riferimento anche alle donne e agli uomini che 82 anni fa hanno contribuito a rendere Cesena libera e democratica”.