Cesena: una stella cometa sulla Torre di Roversano

Ai piedi della torre la tradizione del presepe quest’anno sarà ancor più speciale. Dagli anni Duemila la natività coinvolge tutto il borgo collinare, con scene elaborate fatte di statue a grandezza naturale. Il presepe di Roversano quest’anno avrà una grande coreografia in più che è appena stata allestita. Una maxi stella cometa che illuminerà la notte quasi dalla cima della torre simbolo della borgata. Il regista del presepe Romano Casadei l’ha già installata e sono già state fatte le prove di funzionamento. Tutti potranno vedere di sera la stella accesa a partire dal giorno dell’inaugurazione e fino almeno all’Epifania. La tradizione vorrebbe il via al presepe a partire dall’8 dicembre. Ma in questo 2023 si è deciso di attendere il sabato (9 dicembre) quando per l’occasione potrà essere presente (a partire dalle 15:30) anche il vescovo Douglas. Il tutto sarà seguito da un momento di festa.