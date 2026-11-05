Cesena, una stanza per il futuro: Bcc Romagnolo sostiene il convitto del “Garibaldi Da Vinci”

Il presidente della Banca di Credito Cooperativo Romagnolo, Roberto Romagnoli, ha fatto visita al Convitto annesso al Liceo Tecnologico Ambientale “Garibaldi Da Vinci” di Cesena per consegnare alla Dirigente Scolastica il contributo destinato a sostenere “Una stanza per il futuro”, il progetto nato per accompagnare l’apertura della sezione femminile del Convitto e rendere gli spazi sempre più accoglienti e adeguati a una comunità educativa che sta crescendo.

La visita è stata anche l’occasione per mostrare al presidente Romagnoli i nuovi ambienti già allestiti e raccontare concretamente come stanno prendendo forma gli interventi resi possibili grazie alla collaborazione di imprese, fondazioni e realtà economiche del territorio.

«Con Roberto Romagnoli ci eravamo incontrati questa estate – racconta la Dirigente Luciana Cino – in un momento nel quale ero piuttosto scoraggiata rispetto alla raccolta fondi. Il progetto era ambizioso e avevamo bisogno che il territorio credesse davvero con noi nella possibilità di realizzarlo. Ricordo che mi disse di avere fiducia: le aziende avrebbero fatto cordata, una avrebbe coinvolto l’altra e intorno al progetto si sarebbe creata una rete. In quel momento confesso che interpretai quelle parole quasi come una frase consolatoria. Invece è esattamente quello che è accaduto».

Attorno a “Una stanza per il futuro” si è infatti progressivamente costruita una rete di soggetti che hanno scelto di contribuire alla trasformazione del Convitto e, in particolare, alla nascita della sua sezione femminile: un passaggio significativo per una struttura che, dalla fondazione della scuola nel 1882, per oltre un secolo aveva accolto esclusivamente ragazzi.