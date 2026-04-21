Cesena, una raccolta solidale da record - Gallery

Una raccolta solidale da record. Anche quest’anno si è rinnovato nei dodici quartieri di Cesena il tradizionale appuntamento con la raccolta solidale: iniziativa nata per sostenere le persone e le famiglie in particolari momenti di difficoltà economica e organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cesena e con diversi altri enti e associazioni del territorio. Nel corso della giornata di sabato 18 aprile tutti i quartieri hanno raggiunto un risultato da record raccogliendo complessivamente oltre 11 tonnellate di alimenti e 866 prodotti per l’igiene personale, per la casa e pannolini per bambine e bambini.

“Ancora una volta – commenta il Coordinatore del collegio dei presidenti Enrico Rossi – i cesenati hanno dimostrato di non tirarsi indietro, e lo confermano anche i numeri. È stata una vera giornata di festa davanti ai supermercati dei diversi quartieri, a testimonianza del valore di un’iniziativa che, giunta alla sua diciottesima edizione, è ormai diventata maggiorenne. Un ringraziamento davvero sentito va alle associazioni, ai consiglieri di quartiere, ai volontari e a tutti i cittadini che hanno voluto dedicare un pensiero concreto a chi si trova in difficoltà”.

A questo proposito, i dodici quartieri e l’Amministrazione comunale ringraziano i cittadini che ancora una volta hanno dato prova della grande generosità cesenate, le volontarie e i volontari che dalle ore 09:00 alle ore 18:00 hanno raccolto e selezionato i prodotti donati, e tutte le attività che hanno aderito a questa iniziativa di prossimità. I prodotti donati saranno consegnati dai Quartieri alle Associazioni di volontariato di riferimento che, a loro volta, si occuperanno di destinarli ai nuclei familiari più fragili.

Gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa sono: Conad City di Viale G. Finali e del Foro Annonario; IperCoop Lungosavio, Conad Ponte Abbadesse, Conad Montefiore, Conad Case Finali, Conad Oltresavio, Eccomi via Romea, Famila Torre del Moro, Famila Piazza Anna Magnani, Alimentari Erica San Carlo, Macelleria Zani San Carlo, Famila San Vittore, Famila Calisese, Conad City Macerone, Svelto A&O di Mazzotti, Ruffio, Vivo Mio Ponte Pietra, Conad City Pievesestina, Daniele e’ Rumagnol, Famila Market di Romagnoli Giorgio (Martorano), Conad City (Ronta), Crai Borello, Conad City Borello, Famila via, Madonna dello Schioppo, Supermercato Eccomi via Giordano Bruno, Conad di Villachiaviche e Supermarket Quattro B Babbi di Calabrina.