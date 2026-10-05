Cesena, una pedalata per i più piccoli sabato 10 ottobre

Una pedalata pensata per i più piccoli, ma che coinvolgerà tutta la famiglia. A Cesena nasce ‘La Social Pedalèda KIDS’, appuntamento dedicato alla mobilità sostenibile che sabato 10 ottobre porterà bambini, genitori e cittadini a scoprire la città (e la sua rete ciclabile) su due ruote. L’iniziativa, inserita nel programma della Settimana Europea della Mobilità 2026 promosso dal Comune, propone un percorso di circa 8 chilometri tra piste ciclabili, aree verdi e centro storico. Partenza e arrivo saranno al nuovo giardino urbano Ex.Tra Arrigoni, la nuova area rigenerata davanti alla stazione ferroviaria, che al termine della pedalata ospiterà un momento di festa. L’esperienza di una famiglia che ha scelto la bicicletta come mezzo di spostamento diventa un momento collettivo. L’idea infatti nasce da Andrea e Michela, conosciuti sui social attraverso il progetto ‘Bike like a couple’. Dopo le prime due edizioni, che hanno coinvolto centinaia di persone promuovendo la conoscenza del territorio e uno stile di vita più sostenibile, il progetto si amplia con una giornata dedicata alla mobilità quotidiana vissuta attraverso gli occhi dei più piccoli. L’evento è organizzato da Bike like a Couple, UISP e Legambiente Forlì-Cesena, con il supporto di Matilde Studio, E-Bike Style e Museo dell’Ecologia di Cesena. Collaborano inoltre le associazioni della rete dei Piedibus: Alighieri APS, Vigne, Potter, AGE4 e Isola che non c’è.

Otto chilometri tra centro storico, piste ciclabili e parchi

Il percorso è stato studiato per consentire alle famiglie di attraversare Cesena in sicurezza, alternando piste ciclabili, aree verdi e alcuni tratti del centro. La partenza sarà dal Giardino urbano Ex.Tra Arrigoni, davanti alla stazione. Da qui il gruppo raggiungerà il centro lungo la ciclabile di corso Cavour, fino ai Giardini pubblici. La pedalata proseguirà attraverso il centro storico, per poi scendere verso il Ponte Nuovo e imboccare la ciclabile del fiume Savio. Il percorso toccherà in sequenza il parco dell’Ippodromo e il Giardino Che Guevara. Dopo aver attraversato il Savio sulla ciclabile di Ponte Europa, i partecipanti costeggeranno il Giardino 11 Settembre 2001 e raggiungeranno il Parco Novello, prima di fare ritorno all’Ex.Tra Arrigoni. La sicurezza del gruppo sarà garantita dalla presenza dei volontari dell’Auser, affiancati dalla Polizia locale.

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria