Cesena, una nuova strada scolastica a Calisese

Una nuova ‘strada scolastica’ è stata istituita nel territorio cesenate con l’obiettivo di tutelare la sicurezza degli studenti e di tutti i cittadini che transitano nei pressi di alcune aree scolastiche. È questo il caso della scuola primaria ‘Franco Gambini’ e della scuola secondaria di primo grado situate tra le vie Capranica e Sutri, dove è stata avviata la sperimentazione di una nuova area protetta. Questo intervento si aggiunge a quelli già realizzati in via San Colombano, tra la primaria Don Milani e la secondaria Viale della Resistenza, e presso il polo scolastico di Villarco, nel quartiere Oltresavio. Ulteriori esempi di ‘strade scolastiche’ attivate nel territorio comunale includono via Zoli, nei pressi della primaria Rita Levi Montalcini, via Todi, un tratto di via Spoleto antistante la scuola G. Pascoli di San Vittore e l’ingresso principale del polo scolastico di Villarco.

Nel dettaglio il transito veicolare sarà vietato lungo le vie Capranica e Sutri dalle ore 7:50 alle ore 8:20 e dalle ore 12:45 alle ore 13:15, in corrispondenza del suono della campanella al mattino e della fine delle lezioni, al fine di consentire agli studenti di raggiungere le rispettive sedi scolastiche in piena sicurezza.

“Queste strade – commentano l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi dell’infanzia, Maria Elena Baredi e l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – consentono agli studenti di accedere all’area scolastica in piena sicurezza e di spostarsi in assoluta libertà senza correre alcun rischio legato alla presenza di veicoli. Come precisato in occasione dell’istituzione delle altre strade scolastiche cittadine, gli spazi esterni delle scuole devono essere luoghi di gioco e aggregazione: aree libere dove studenti, insegnanti e famiglie possano incontrarsi, socializzare e vivere momenti di condivisione prima e dopo le lezioni. Ringraziamo a questo proposito le dirigenze scolastiche, i quartieri e le famiglie che condividono questa visione ma anche le associazioni del terzo settore, come ad esempio la ‘Dante Alighieri’, che affiancano il Comune e le scuole in progetti incentrati sulla mobilità sostenibile, sicura e amica dell’ambiente, quali le linee piedibus, attraverso cui bambine e bambini raggiungono la scuola a piedi e guidati da volontari o genitori, e le strade scolastiche stesse. Questo progetto – proseguono gli Assessori – è infatti il risultato di un percorso partecipativo che vede il coinvolgimento dei quartieri coinvolti, dei dirigenti scolastici, delle famiglie e dei residenti”.

Questa misura è stata adottata a seguito delle segnalazioni presentate dal quartiere riguardo alla significativa presenza di veicoli durante gli orari di entrata e uscita da scuola. In risposta, gli uffici Scuola, Ambiente e Mobilità del Comune di Cesena hanno deciso di avviare una sperimentazione per creare una strada scolastica protetta anche per le due scuole di Calisese. La soluzione prevede il divieto del transito veicolare dalle ore 7:50 alle ore 8:20 e dalle ore 12:45 alle ore 13:15, ed il martedì e giovedì anche dalle 15:50 alle 16:10, mettendo così in sicurezza i bambini negli orari di entrata e di uscita dalla scuola, oltre a proteggerli dai gas di scarico delle automobili, soggetti più a rischio in quanto a contatto ravvicinato con i punti di emissione. Sarà invece vietata la sosta all’interno del parcheggio antistante l’ingresso dalle ore 07:30 alle ore 8:20 e dalle 12:30 alle 13:15, per tutti i giorni di apertura della scuola.