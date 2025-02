L’inaugurazione della nuova libreria, nel pieno centro di Cesena, in via Strinati 17, vede protagonisti generi letterari sempre più diffusi tra i giovani come lo young adult, che coinvolge ragazzi dai tredici fino ai diciotto anni, fantasy, fantascienza, horror e graphic novel.

La proprietaria della “Damavoj libreria” è Bazhena Alessandri, di origine biellorussa, ed è spinta da un profondo amore per la letteratura. Bazhena inizia la sua attività durante la pandemia, pubblicando numerose recensioni nei suoi profili social, riscuotendo anche un certo seguito. E la sua passione ora è diventata un lavoro.

A prendere parte all’evento di ieri, i ragazzi del corso grafico Enaip, che si sono occupati della realizzazione del logo in collaborazione con l’azienda “Linea Stampa”. I ragazzi erano accompagnati dal professore Stefano Dell’Agata, che ha ricordato l’impegno a promuovere un insegnamento partecipativo: “Io apprendo da voi e, in un certo qual modo, voi apprendete da me”.