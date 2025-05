Cesena, una nuova fognatura bianca per Borgo delle Rose

A Cesena sono stati approvati dalla Giunta comunale i progetti relativi all’intervento di adeguamento idraulico delle fognature della frazione di Borgo delle Rose, finanziati sulla base dell’ordinanza commissariale 35 del 25 settembre 2024 e corrispondenti a un importo complessivo di 350.000,00 euro. I lavori saranno affidati entro il 30 giugno prossimo e dovranno concludersi entro l’estate del prossimo anno (2026).

Su incarico del Comune di Cesena è stato eseguito uno studio idraulico finalizzato alla progettazione di un intervento di adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche presso Borgo delle Rose. Dallo studio sono emerse alcune criticità del sistema di drenaggio attuale e per questo sono state individuate le soluzioni progettuali più idonee a garantire un efficace smaltimento delle acque meteoriche, con particolare riferimento al loro convogliamento nel Rio delle Rose, corso d’acqua recettore situato a est dell’abitato.

“Nell’ambito del piano di messa in sicurezza e adeguamento del territorio avviato da due anni – commenta l’assessore con delega alla Manutenzione e ricostruzione post-alluvione Christian Castorri – si colloca anche questo intervento ritenuto necessario a seguito degli eventi alluvionali del 16 e del 17 maggio 2023 che hanno determinato portate idrauliche di tale importanza da far aumentare il livello dei corsi principali e secondari del reticolo idrografico che interessa il territorio comunale. L’eccezionale evento alluvionale ha messo in crisi il sistema di raccolta delle acque meteoriche in località Borgo delle Rose con il rischio allagamento della borgata. Questo progetto ha dunque lo scopo di adeguare la rete fognaria esistente al fine di assicurare un corretto ed efficiente smaltimento delle acque meteoriche scolate dall’area di interesse. In particolare, l’intervento è necessario per risolvere le criticità della rete fognaria esistente, che attualmente non ha la piena capacità di drenare efficacemente le acque meteoriche provenienti dal bacino idrografico del Fosso delle Rose e dalla viabilità locale”.

Gli interventi si estendono lungo le vie Casalbono e Linaro, con l’obiettivo di potenziare l’esistente rete fognaria e di convogliare le acque meteoriche scolanti dal bacino idrografico e dalla via Linaro in un unico punto di scarico nel Rio delle Rose, posto in area demaniale in corrispondenza del ponte carrabile di via Linaro. La soluzione mira a garantire la pubblica salvaguardia e la sicurezza idraulica del centro abitato mediante una razionale regimazione delle acque meteoriche all’interno dell’area interessata. Gli interventi di progetto si svilupperanno per lo più in pubblica strada e solo per una minima parte in area privata.

Sarà dunque realizzata una nuova fognatura bianca attraverso la posa di nuove condotte lungo via Casalbono e via Linaro per potenziare la capacità di smaltimento della rete fognaria esistente e ridurre il rischio di allagamenti nel centro abitato. Gli interventi di progetto comprendono inoltre l’installazione di pozzetti di ispezione e nuove caditoie, oltre al ripristino dell’alveo del Rio delle Rose nella zona di scarico, attraverso la posa di pietrame per prevenire fenomeni erosivi.