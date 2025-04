Cesena, una nuova casetta dei libri a Pievesestina

i pressi della scuola dell’infanzia di Pievesestina, nel Quartiere Dismano, è stata inaugurata una nuova casetta dei libri, realizzata dall’associazione ‘Progetto 11’ nell’ambito dell’iniziativa ‘Bookcrossing Love – Scambio libero di libri’. Il progetto, che ha già portato alla creazione di oltre 30 casette tra Mercato Saraceno e Ponte Pietra, promuove la lettura attraverso la condivisione di libri di seconda mano. Queste piccole biblioteche a cielo aperto sono costruite interamente a mano in legno e materiali di recupero da Danila Nervagna, mentre i disegni e le decorazioni sono opera di Michela Degli Angeli. All’interno custodiscono libri che i piccoli lettori possono prendere in prestito, scambiare o portare a casa, contribuendo così a far circolare storie ed emozioni.

“Questa è una forma di promozione della lettura – commentano Danila Nervagna e Michela Degli Angeli – che invoglia le persone a partecipare attivamente. Allo stesso tempo, crea uno spazio di incontro e socialità. Speriamo di poter presto riprendere la costruzione di nuove casette, e ci auguriamo che questa, in particolare, venga accolta con entusiasmo dai bambini del Quartiere Dismano”.

Al piccolo momento inaugurale hanno inoltre preso parte gli assessori alla Cultura Camillo Acerbi e ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo che hanno ribadito l’importanza di iniziative spontanee di questa natura che consolidano ancora di più la relazione tra il terzo settore e i quartieri. “Il bookcrossing – commentano gli assessori – è un modo per condividere libri e per sua stessa natura incentiva la lettura e le occasioni di socializzazione tra i lettori. Nei parchi della nostra città e in prossimità di alcuni plessi scolastici queste casine sono ormai veri e propri punti di riferimento per i piccoli lettori e le rispettive famiglie. In diversi casi inoltre sono pienamente inseriti all’interno di progetti didattici avviati da insegnanti ed educatori. Siamo per questo grati all’associazione ‘Progetto 11’ per questo dono al quartiere e alla città”.

“Abbiamo inaugurato con grande piacere la nostra nuova ‘Casetta del Libro’ davanti alle scuole del nostro Quartiere. Questo piccolo ma significativo progetto rappresenta un importante messaggio di promozione alla lettura. Il Consiglio di Quartiere Dismano auspica che diventi un punto di riferimento per i nostri bambini e per le loro famiglie, un luogo di incontro dove poter crescere insieme e scoprire il piacere della lettura”. Queste le parole della presidente del Dismano, Lara Bondanini.