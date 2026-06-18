Cesena, una nuova carta garantisce sconti in oltre 100 punti vendita locali

Nei centri storici, la vitalità di una città si misura anche dalla presenza delle attività economiche: vetrine illuminate, negozi di vicinato, bar, ristoranti e servizi che ogni giorno animano le strade e rappresentano molto più di semplici luoghi di acquisto. Sono presìdi di relazione, di incontro e di sicurezza, punti di riferimento fondamentali per la qualità della vita urbana. Per questo, quando una saracinesca si abbassa definitivamente, si perde un pezzo importante della vita quotidiana.

Negli ultimi anni, centri commerciali e grandi piattaforme online hanno progressivamente eroso gli acquisti di prossimità, grazie a sconti aggressivi e a una gamma di servizi difficilmente sostenibile per i singoli commercianti. Il progetto Iosonocesena Welfare ha contribuito, negli ultimi anni, a trattenere sul territorio oltre un milione di euro che, altrimenti, sarebbero probabilmente confluiti nelle grandi piattaforme di e-commerce internazionali.

Nasce oggi ‘IoSonoCesena Advantage Card’, con l’obiettivo di incrementare la frequenza degli acquisti presso i punti vendita locali, coinvolgendo cittadini, residenti, lavoratori e studenti. La carta, nominale, digitale (si inserisce nei wallet del telefonino), valida per un anno, garantisce uno sconto del 10% in oltre 100 esercizi commerciali aderenti. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cesena insieme a Confartigianato, Confcommercio, CNA e Confesercenti, in collaborazione con Mediatip e con il supporto di Corriere Romagna, Radio Studio Delta e Teleromagna. L’obiettivo è costruire una rete capace di avvicinare le persone alle attività locali, rendere più riconoscibili gli esercenti aderenti, incentivare gli acquisti di prossimità e rafforzare il tessuto economico del territorio.

Il progetto si estende anche al mondo del terzo settore. In occasione della festività di San Giovanni, la card sarà infatti distribuita gratuitamente alle associazioni e ai loro associati, a partire da realtà significative del territorio come la Fondazione Alzheimer, con l’intento di ampliare i benefici anche a chi contribuisce quotidianamente alla crescita sociale, culturale e solidale della comunità.

La card è acquistabile online sul sito www.cesenacard.it dove è possibile vedere anche la lista degli esercizi convenzionati, al prezzo di 15 euro. Inoltre, importanti aziende del territorio, a partire da Cesena Fiera e Mediatip, la metteranno a disposizione dei propri dipendenti all’interno di percorsi di welfare aziendale, promuovendo modelli di circolarità territoriale e sostenibilità.

“Cinque anni fa – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – abbiamo avviato il ‘IoSonoCesena’ con l’obiettivo di costruire uno strumento concreto a sostegno del commercio locale e dell’economia di prossimità. In questi anni il progetto ha dimostrato la propria efficacia, trattenendo sul territorio oltre un milione di euro di consumi e diventando un modello osservato e replicato da altre amministrazioni comunali. Oggi, con la nascita della ‘IoSonoCesena Advantage Card’, compiamo un ulteriore passo avanti: offriamo ai cittadini un vantaggio diretto e immediato negli acquisti presso le attività aderenti, incentivando la frequentazione dei negozi di vicinato e contribuendo a rafforzare il tessuto economico locale. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione del commercio cittadino che stiamo portando avanti in collaborazione con le associazioni di categoria, nella convinzione che sostenere le imprese del territorio significhi investire nella vitalità, nella sicurezza e nella qualità della vita del nostro centro storico e dei nostri quartieri”.

Si tratta di un progetto articolato che unisce il sostegno al commercio locale alla valorizzazione dell’economia territoriale, al welfare aziendale e alla solidarietà. Un ulteriore passo avanti nella consapevolezza che il futuro di una città non dipende solo dai grandi cambiamenti, ma anche dalla capacità di amministrazioni, associazioni di categoria, imprese e cittadini di fare sistema e sostenersi reciprocamente.