Cesena, una nuova area fitness nello spazio verde sul retro dell’Ausl di Corso Cavour

A Cesena c’è una nuova palestra all’aperto, uno spazio fitness in cui coniugare benessere e attività fisica all’aria aperta. E’ stata realizzata nell’area verde situata sul retro della struttura Ausl di Corso Cavour 180, con l’obiettivo di favorire uno stile di vita attivo e inclusivo per tutta la comunità.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Distretto Sanitario Cesena Valle Savio, UO Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena e Comune di Cesena, grazie al finanziamento regionale previsto dalla ex Legge 5 dicembre 2018, n.19, e in linea con le strategie del Piano Regionale della Prevenzione.

L’inaugurazione ufficiale è prevista giovedì 25 settembre, dalle 10 alle 12, in occasione della Wellness Week, con una presentazione pubblica. Interverranno: il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, la direttrice del Distretto Cesena di Cesena Paola Ceccarelli, il professore associato Università di Bologna e docente di infrastrutture verdi Marco Bovo che fornirà una mappatura delle aree verdi, spiegando il perché alcune sono più preziose di altre, e il medico dello sport Giulia Franzoso che illustrerà i benefici dell’attività fisica all’aria aperta. Seguirà una dimostrazione pratica per sfruttare al meglio le attrezzature presenti nelle aree verdi, a cura dell’associazione Insieme per crescere.

La nuova area fitness è uno spazio attrezzato e gratuito per praticare attività fisica all’aria aperta, esercitandosi da soli o in gruppo. Pensato per favorire il benessere fisico e la socializzazione, comprende 7 attrezzi e 8 postazioni, Ci sono macchine per il potenziamento muscolare (chest press, lat machine, leg press), macchine cardiovascolari per le gambe e che simulano il movimento del vogatore (rider machine e rower machine), una spalliera verticale e una macchina con doppia postazione accessibile anche a persone con ridotte capacità motorie, con bici per le braccia e rotazione dei volani (hand bike+thai chi spinner). Ogni postazione è fruibile con apposite spiegazioni oppure seguendo le indicazioni attraverso il cellulare, inquadrando un Qr code collocato su un pannello posto all’ingresso.

“In questi anni – commenta il sindaco Enzo Lattuca – abbiamo arricchito i parchi e le aree verdi della nostra città con spazi fitness attrezzati e arredi pensati per favorire l’attività fisica all’aperto. L’obiettivo è duplice: da un lato incentivare uno stile di vita sano e attivo, dall’altro permettere ai cittadini di vivere pienamente questi luoghi. Molti di questi interventi sono stati realizzati in collaborazione con Sport e Salute e con il contributo delle associazioni del territorio, che accompagnano bambini e adulti in un utilizzo corretto e gratuito delle attrezzature. Siamo quindi felici, oggi, di inaugurare una nuova palestra a cielo aperto: un tassello che si inserisce perfettamente nella visione di una città non solo vivibile, ma che mette salute e prevenzione al centro delle proprie politiche”.

“Siamo felici di annunciare la realizzazione di una nuova palestra all’aperto – dichiara la direttrice del Distretto di Cesena Paola Ceccarelli - uno spazio di aggregazione e inclusione sociale dove i cittadini possono incontrarsi e praticare attività fisiche e dove le associazioni di volontariato possono collaborare con noi per organizzare iniziative congiunte e attività che promuovano la salute, il benessere e la coesione della comunità”.