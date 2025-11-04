Cesena, una marcia festosa in centro per dire “io valgo”

Cesena
Un momento della manifestazione “Io valgo” dell’anno scorso
Un momento della manifestazione “Io valgo” dell’anno scorso

Giovedì 20 novembre, Cesena si riempirà dei passi e delle voci dei partecipanti alla manifestazione “Io valgo”, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità celebrata il 3 dicembre. L’iniziativa, promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con associazioni e istituzioni del territorio, fa parte di una serie di eventi organizzati in diverse città italiane per promuovere e sostenere il diritto dei disabili ad essere protagonisti della propria vita e della società.

In questa prospettiva il Centro diurno Don Oreste Benzi di Cesena intende farsi promotore dell’evento che avrà luogo nel centro di Cesena e che vedrà coinvolte tutte le realtà del territorio che operano con persone con disabilità e gli studenti di diverse scuole del territorio: le primarie “Pascoli” (2° Circolo), “Carducci” e “Saffi” (3° Circolo), “Munari” (5° Circolo), “Montalcini” e Martorano (7° Circolo), l’Istituto professionale “Versari-Macrelli” e il liceo scientifico “Righi”.

La manifestazione prevede una marcia che attraverserà il centro della città e nei suoi luoghi più significativi (da piazza della Libertà fino a piazza del Popolo) intende incontrare la cittadinanza e le autorità istituzionali, spingendo così l’intera società a riflettere su tematiche inerenti la disabilità. Il tema di quest’anno è l’inclusione sociale della persona con disabilità attraverso lo sport. Il titolo scelto per l’evento è “Io valgo, io fare”, a sottolineare il valore e le capacità di ogni persona.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 9.45 in piazza Almerici, dove il gruppo podistico Endas Cesena offrirà la merenda a tutti i partecipanti. Alle 10.40 inizieranno le attività che coinvolgeranno persone con disabilità e alunni delle scuole elementari. Saranno curate da Enaip, insieme alle scuole “Munari”, “Montalcini”, “Pascoli” e Martorano, il Csrd “L’Alveare” con la scuola “Saffi”, il Cto “La Barca-Cils con la scuola “Don Baronio” e il Csrd “Don Oreste Benzi” con la scuola “Carducci”. Alle 11.20 si terrà la sfida all’ultima maglietta tra il “Righi” e il “Versari-Macrelli”, seguita alle 11.40 dalla partenza del corteo. Attorno alle 11.50 ci sarà l’arrivo in piazza del Popolo, dove ci saranno musica e balli con la band dell’Enaip “Gli altri”. La mattinata si concluderà alle 12.15 con i saluti delle autorità istituzionali e i ringraziamenti finali.

In caso di pioggia, la manifestazione si terrà venerdì 21 novembre.

