Cesena, una marcia festosa in centro per dire “io valgo”

Giovedì 20 novembre, Cesena si riempirà dei passi e delle voci dei partecipanti alla manifestazione “Io valgo”, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità celebrata il 3 dicembre. L’iniziativa, promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con associazioni e istituzioni del territorio, fa parte di una serie di eventi organizzati in diverse città italiane per promuovere e sostenere il diritto dei disabili ad essere protagonisti della propria vita e della società.

In questa prospettiva il Centro diurno Don Oreste Benzi di Cesena intende farsi promotore dell’evento che avrà luogo nel centro di Cesena e che vedrà coinvolte tutte le realtà del territorio che operano con persone con disabilità e gli studenti di diverse scuole del territorio: le primarie “Pascoli” (2° Circolo), “Carducci” e “Saffi” (3° Circolo), “Munari” (5° Circolo), “Montalcini” e Martorano (7° Circolo), l’Istituto professionale “Versari-Macrelli” e il liceo scientifico “Righi”.

La manifestazione prevede una marcia che attraverserà il centro della città e nei suoi luoghi più significativi (da piazza della Libertà fino a piazza del Popolo) intende incontrare la cittadinanza e le autorità istituzionali, spingendo così l’intera società a riflettere su tematiche inerenti la disabilità. Il tema di quest’anno è l’inclusione sociale della persona con disabilità attraverso lo sport. Il titolo scelto per l’evento è “Io valgo, io fare”, a sottolineare il valore e le capacità di ogni persona.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 9.45 in piazza Almerici, dove il gruppo podistico Endas Cesena offrirà la merenda a tutti i partecipanti. Alle 10.40 inizieranno le attività che coinvolgeranno persone con disabilità e alunni delle scuole elementari. Saranno curate da Enaip, insieme alle scuole “Munari”, “Montalcini”, “Pascoli” e Martorano, il Csrd “L’Alveare” con la scuola “Saffi”, il Cto “La Barca-Cils con la scuola “Don Baronio” e il Csrd “Don Oreste Benzi” con la scuola “Carducci”. Alle 11.20 si terrà la sfida all’ultima maglietta tra il “Righi” e il “Versari-Macrelli”, seguita alle 11.40 dalla partenza del corteo. Attorno alle 11.50 ci sarà l’arrivo in piazza del Popolo, dove ci saranno musica e balli con la band dell’Enaip “Gli altri”. La mattinata si concluderà alle 12.15 con i saluti delle autorità istituzionali e i ringraziamenti finali.

In caso di pioggia, la manifestazione si terrà venerdì 21 novembre.