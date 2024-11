Cesena, una giornata per ricordare l’attivista e politico Sanzio Togni a trent’anni dalla morte

A trent’anni dalla sua morte una giornata per ricordare Sanzio Togni. L’appuntamento è per domenica dalle 17 al Castello di Sorrivoli. L’idea è quella di ricordare Sanzio Togni concretandosi in particolare sul suo ruolo di politico e di attivista, con riferimento alle sue battaglie per il diritto all’abitare prima e per i diritti dei cittadini stranieri poi.

Si comincerà con un momento di incontro dove interverranno i volontari dell’associazione Avvocato di Strada odv, che si occupa di tutela legale dei cittadini senza dimora, e gli operatori dei servizi dell’area immigrazione di Asp Cesena Valle Savio, ente che gestisce il Centro Servizi per Stranieri del Comune di Cesena, tutt’oggi intitolato a “Sanzio Togni”.

Nello specifico, si partirà dall’esposizione della tesi di laurea di Sanzio inerente la “socializzazione del cittadino marocchino e tunisino in Italia” per poi attualizzarla fino al giorno d’oggi, evidenziando così come le tematiche messe in luce dal lavoro di Sanzio siano ancora oggi attuali.

Seguirà l’incontro una cena ad offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto ad Avvocato di Strada Odv. Info e prenotazioni: 3490860710 – 3351623784