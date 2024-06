Cesena, una furiosa lite finisce a coltellate e lanci di pietre VIDEO GALLERY

Un giovane accoltellato ed un uomo portato in caserma dai Carabinieri. È il bilancio di una scena da Far West avvenuta poco prima delle 14:30 in via Fiorenzuola all’altezza del bar e del negozio di ortopedica. All’origine dell’accaduto ci sarebbe una lite familiare. Di certo gli avventori dell’esercizio commerciale hanno sentito urla provenire dalla palazzina al piano di sopra. Poi all’improvviso hanno visto scendere in strada una decina di persone di nazionalità dominicana che litigavano furiosamente sventagliando coltelli e lanciando pietre. Una scena durata alcuni minuti durante i quali gli avventori del bar si sono asserragliati all’interno. Il bilancio è di un 25enne ferito al volto, ad un braccio e alla schiena da coltellate. Un secondo protagonista della vicenda, anche lui parente dell’accoltellato, è stato portato via dai Carabinieri per essere interrogato sull’accaduto. Le indagini sono ancora in corso.