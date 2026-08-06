Cesena, una folla per l’addio a Gilberto “Gibìn” Montesi

Questa mattina la comunità cesenate ha dato l’ultimo saluto a Gilberto Montesi, per tutti, “Gibìn”, inconico alpino morto a 83 anni. Oltre alla moglie Bruna, alle figlie coi nipoti e ad altri familiari sono stati in tanti ad accompagnarlo nel viaggio fino al crematorio al nuovo cimitero urbano a Tipano, con la presenza di tante “penne nere” e amici del Pd. Alla vigilia del funerale in forma civile, l’ex sindaco Paolo Lucchi ne ricorda il grande valore morale e l’instancabile impegno civico, in particolare durante il nevone di 14 anni fa. Sottolineando «il suo sorriso e il filo costante della sua vita, dopo l’attività da imbianchino, quello del volontariato», Lucchi si sofferma su due episodi legati proprio all’emergenza climatica “bianca” vissuta nel 2012”. «Quasi nessuno lo sa anche se lui ed io, invece, ogni tanto ce lo ricordavamo vicendevolmente - confida l’ex sindaco - ma a Gibìn ed a pochi altri suoi amici si devono sia l’iniziativa di portare in centro storico, a spalare neve, un folto gruppo di giovani che per tanta parte dell’informazione locale e nazionale, divennero uno dei simboli della capacità romagnola di non mollare mai, sia la presenza lungo le nostre strade di alpini giunti da altre parti d’Italia, per aiutarci. In questo secondo caso, nelle giornate che videro Cesena paralizzata da ghiaccio e neve, per iniziativa dell’Associazione nazionale Alpini, si costruì un gemellaggio, soprattutto con le sezioni alpine di Bergamo e Piacenza, fatto di pale in movimento continuo, supporto a chiunque lo richiedesse, pasti caldi in tante frazioni, una goliardia diffusa che dava calore anche in mezzo al grande freddo di quei giorni di febbraio 2012. Di tutto questo Gibìn fu uno dei motori fondamentali, poiché, con altri amici alpini cesenati, lo si ritrovava in ogni parte della città, sempre sorridente, con l’immancabile sigaretta tra le labbra e con uno spirito che risollevava e motivava tutti. È stato così per tutta la sua vita: sorriso, determinazione e cioè romagnolità sintetizzata nel modo migliore».