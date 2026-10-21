Cesena, una finestra della scuola le crolla addosso: professoressa al Pronto Soccorso

Una finestra esce dalle cerniere e crolla addosso a una professoressa. È accaduto ieri mattina a Cesena durante lo svolgimento delle attività nell’Aula Magna della sede Cat (ex Geometri) dell’Istituto Garibaldi - Da Vinci, in Via Alcide De Gasperi 136. La docente fortunatamente non ha riportato ferite gravi ed è stata curata in Pronto Soccorso con classificazione “codice verde”, ma l’episodio ha naturalmente creato apprensione tra gli studenti e il personale presente. Non si tratta purtroppo di un episodio isolato in questo plesso: solo pochi mesi fa, all’interno dello stesso istituto, il bastone di una tenda si era staccato finendo in testa a un’alunna.