Cesena: una festa poetica e dialettale nell’Aia per donare ai bambini

“Gatózli”: festa a fin di bene sull’aia. Oggi, dalle 18.30 in poi, è in programma una particolare iniziativa organizzata dalle associazioni “Te ad chi sit e fiol?”, “almAmedo” e “Associazione Istituto Friedrich Schürr”, all’Asterno di una grande casa colonica in via Vigo-Ruffio 2144, con raccolta fondi a favore dell’associazione “Qualcosa di grande per i piccoli”. L’organizzazione no-profit di volontariato opera da 15 anni a scopo benefico. Il presidente Daniele Vitali spiega: «Nel 2019, come gruppo di amici e volontari, abbiamo pensato che aiutare gli altri, soprattutto i bambini nei momenti di difficoltà, fosse un gesto capace di riempire il cuore. Per questo uniamo i nostri intenti attraverso la nostra associazione e sosteniamo le famiglie con bambini in difficoltà, economiche o di salute anche temporanea, con alimenti, libri di studio, rate scolastiche».

La coordinatrice della festa è la montianese Manuela Gori, per conto delle tre associazioni del dialetto, e ha predisposto uno spettacolo con un’assortita rappresentanza di amici di “Gatózli” col loro dialetto. Sono Gianni Broccoli da Montilgallo, Nadia Galli da Ravenna, Umberto Carlini da Rimini, Maurizio Cirioni da Cesena, Daniele Casadei da Cesenatico, Paola Riciputi da Forlì, Loris Martelli da Cesena e Francesco Gobbi da Pisignano. Ci sarà anche da mangiare e bere. Negli ultimi due anni il format si è svolto in varie altre località e finora le associazioni del dialetto hanno raccolto e donato 3.500 euro alla causa benefica di “Qualcosa di grande per i piccoli”. Ingresso a offerta libera. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato.

Giorgio Magnani