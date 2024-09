Cesena, una festa dedicata al mondo dell’affido

CESENA. Sabato, nella cornice naturale del parco per Fabio (via G. Belletti, 10), si terrà una grande festa per tutte le età, dai più piccoli ai loro genitori. Si tratta dell’evento conclusivo del percorso “Affidiamoci! I legami a sostegno dell’accoglienza familiare”, rassegna di incontri proposta con lo scopo di conoscere e promuovere l’affido familiare insieme a tutte le altre forme di accoglienza. L’iniziativa è promossa da Centro per le Famiglie, dall’équipe affido dell’Unione dei Comuni Valle Savio, dall’Agenzia per la famiglia e dalle associazioni del territorio aderenti al Tavolo Accoglienza.

«Nell’ambito della piena ripartenza della programmazione di incontri del Centro per le famiglie – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – siamo felici di invitare tutti i genitori e i cittadini interessati ad approfondire il calendario delle attività proposte e a prendere parte al pomeriggio di sabato pensato per fare il punto sull’affido familiare. È questo un tema molto delicato e sentito su cui lavoriamo da anni insieme a molte realtà attive sul nostro territorio. Nel dettaglio, come riporta la stessa convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e adolescenza, si tratta di una misura di protezione e sostegno per i minori che si trovano in situazioni di difficoltà o a rischio, temporanea o permanente, che impedisce loro di crescere adeguatamente all’interno della propria famiglia di origine. L’obiettivo dell’affido familiare è quello di mettere al centro il benessere del minore creando tutte le condizioni per un ambiente stabile e sicuro in cui non manchi l’amore, all’interno di una seconda famiglia, quella affidataria».

Per far meglio conoscere ai cesenati e a tutti i cittadini della Vallata del Savio questa misura introdotta a tutela dei minori, nel 2020, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Centro per le famiglie, l’Azienda pubblica di Servizi alla persona del Distretto Cesena Valle Savio e l’Unione dei Comuni Valle del Savio hanno diffuso, anche online, un opuscolo sull’affido familiare con lo scopo di fornire ai cittadini tutte le informazioni utili per avviare un percorso delicato che richiede il coinvolgimento di diversi attori. «Come ribadito in più occasioni – prosegue l’assessora – sostenere, riunificare e proteggere sono queste le azioni importanti che permettono all’affido familiare di diventare una grande opportunità per tutti, in primo luogo per i minori, ma anche per le famiglie d’origine, gli affidatari, le equipe di professionisti, le associazioni coinvolte e tutto il territorio».

L’evento di sabato prevede al parco Per Fabio inizio alle ore 16.30 con “Storie in bicicletta” teatrino kamishibai di Giuseppe Viroli del Teatro “Distracci”. A seguire è previsto il trenino delle stelle e per tutta la durata della festa si potrà accedere all’area lettura e giochi per bambini e bambine. Il tutto sarà completato da stand espositivi, punti informativi e di incontro con esponenti del Tavolo accoglienza e associazioni del territorio. Non mancheranno inoltre momenti conviviali e di lettura, scambio e confronto, cineforum, laboratori, musica. L’ingresso è gratuito, in caso di pioggia l’evento si terrà nella sede del Centro per le Famiglie (via Ancona 310, Cesena).

Il libretto informativo “Affido familiare. Tutto quello che dobbiamo sapere”, realizzato anche grazie a un contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, è reperibile al Comune di Cesena presso l’assistente sociale che si occupa di affido familiare e presso il Centro per le famiglie (Via Ancona, 310) e online sui siti del Comune di Cesena e di ASP Cesena Valle Savio (https://www.unionevallesavio.it/affido-familiare).