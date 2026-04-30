Cesena, una due giorni di sport e amicizia per ricordare Davide Ceccaroni

A un anno dalla scomparsa di Davide Ceccaroni, Presidente della Uisp Forlì-Cesena, in passato impegnato come dirigente in ambito nazionale e nella Uisp regionale Emilia-Romagna, UISP Forlì-Cesena presenta la prima edizione di ‘CecCa C’è’, una due giorni di sport, memoria e comunità per ricordare l’amico venuto a mancare il 14 aprile 2025.

“Ho avuto l’onore di conoscere Davide e di collaborare con lui – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – e questo rende il momento ancora più carico di significato. Desidero ringraziare la Uisp per il pensiero e per aver promosso un evento dedicato a Cecca. Davide ha fatto della politica e dello sport due pilastri del suo impegno per la città e per la nostra comunità: veri e propri fari che hanno guidato ogni sua azione. Iniziative come questa, rivolte a tutte le fasce della popolazione, rendono onore alla persona che era Davide e valorizzano al tempo stesso attività e discipline diverse promuovendo inclusione e partecipazione”.

Trasformare il ricordo in un appuntamento collettivo, aperto e partecipato. Sabato 9 e domenica 10 maggio, all’area “Ippodromo del Savio” di Cesena, vi aspettiamo alla prima edizione di ‘CecCa C’è – Festa dello Sport per Tutti’, manifestazione pensata per celebrare la sua figura attraverso ciò che più gli apparteneva: l’idea di uno sport accessibile, inclusivo e capace di unire le persone. L’immagine del manifesto racconta bene lo spirito dell’iniziativa: non solo un evento sportivo, ma un momento di comunità, affetto e gratitudine.

Camminate campestre, biciclettate, tornei di burraco e molto altro. La festa nasce come omaggio sentito a un dirigente che ha lasciato un segno profondo nel mondo UISP e nel territorio. Il messaggio è chiaro fin dal titolo scelto dagli organizzatori: “CecCa C’è”, a voler significare che la presenza di Davide continua a vivere in noi, nelle relazioni, nei progetti e nella rete di associazioni che oggi raccolgono e portano avanti il suo testimone.

L’appuntamento sarà aperto a tutte le società Uisp che vorranno presentare i propri programmi, in un clima che punta a valorizzare le attività sportive e sociali come strumenti di crescita e partecipazione. Il programma è ricco e prevede iniziative rivolte anche alle scuole del comprensorio su temi di grande attualità come bullismo e differenze di genere, oltre a proposte di podistica campestre ludico-motoria, esibizioni di danza, ‘Bicincittà’ in versione pedalata ludica, torneo di Burraco e promozione dei sani stili di vita con test ai partecipanti, in collaborazione con AVIS Cesena. I contributi raccolti durante la manifestazione saranno destinati a finanziare progetti promossi dalle società sportive locali, rafforzando così il legame tra memoria, solidarietà e concretezza.