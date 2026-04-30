Cesena, una due giorni di sport e amicizia per ricordare Davide Ceccaroni

Cesena
  • 30 aprile 2026
Cesena, una due giorni di sport e amicizia per ricordare Davide Ceccaroni

A un anno dalla scomparsa di Davide Ceccaroni, Presidente della Uisp Forlì-Cesena, in passato impegnato come dirigente in ambito nazionale e nella Uisp regionale Emilia-Romagna, UISP Forlì-Cesena presenta la prima edizione di ‘CecCa C’è’, una due giorni di sport, memoria e comunità per ricordare l’amico venuto a mancare il 14 aprile 2025.

“Ho avuto l’onore di conoscere Davide e di collaborare con lui – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – e questo rende il momento ancora più carico di significato. Desidero ringraziare la Uisp per il pensiero e per aver promosso un evento dedicato a Cecca. Davide ha fatto della politica e dello sport due pilastri del suo impegno per la città e per la nostra comunità: veri e propri fari che hanno guidato ogni sua azione. Iniziative come questa, rivolte a tutte le fasce della popolazione, rendono onore alla persona che era Davide e valorizzano al tempo stesso attività e discipline diverse promuovendo inclusione e partecipazione”.

Trasformare il ricordo in un appuntamento collettivo, aperto e partecipato. Sabato 9 e domenica 10 maggio, all’area “Ippodromo del Savio” di Cesena, vi aspettiamo alla prima edizione di ‘CecCa C’è – Festa dello Sport per Tutti’, manifestazione pensata per celebrare la sua figura attraverso ciò che più gli apparteneva: l’idea di uno sport accessibile, inclusivo e capace di unire le persone. L’immagine del manifesto racconta bene lo spirito dell’iniziativa: non solo un evento sportivo, ma un momento di comunità, affetto e gratitudine.

Camminate campestre, biciclettate, tornei di burraco e molto altro. La festa nasce come omaggio sentito a un dirigente che ha lasciato un segno profondo nel mondo UISP e nel territorio. Il messaggio è chiaro fin dal titolo scelto dagli organizzatori: “CecCa C’è”, a voler significare che la presenza di Davide continua a vivere in noi, nelle relazioni, nei progetti e nella rete di associazioni che oggi raccolgono e portano avanti il suo testimone.

L’appuntamento sarà aperto a tutte le società Uisp che vorranno presentare i propri programmi, in un clima che punta a valorizzare le attività sportive e sociali come strumenti di crescita e partecipazione. Il programma è ricco e prevede iniziative rivolte anche alle scuole del comprensorio su temi di grande attualità come bullismo e differenze di genere, oltre a proposte di podistica campestre ludico-motoria, esibizioni di danza, ‘Bicincittà’ in versione pedalata ludica, torneo di Burraco e promozione dei sani stili di vita con test ai partecipanti, in collaborazione con AVIS Cesena. I contributi raccolti durante la manifestazione saranno destinati a finanziare progetti promossi dalle società sportive locali, rafforzando così il legame tra memoria, solidarietà e concretezza.

I principali momenti della due giorni

Sabato dalle ore 09:00 un momento di riflessione dal titolo: ‘Empatia in movimento: capire le differenze e fermare il bullismo’ con le psicologhe Giorgia Pittavini e Laura Fortuna.

Sabato dalle ore 15:00 la camminata ‘Walk and Talk’ per famiglie e amici a 4 zampe con partenza e arrivo all’Emporio solidale in via Guido Rossa 140 (Torre del Moro). Per informazioni e iscrizioni contattare il 339 8566627.

Sabato manifestazione promozionale campestre nel Parco del Savio;

Sabato e domenica camminata e sgambamento con gli amici a 4 zampe

Domenica Bicincittà, pedalata a misura di tutte e tutti organizzata insieme ai quartieri Ravennate, Valle Savio, Cervese Sud, Al Mare e Dismano, con ritrovo alle ore 08:30 e partenza alle ore 09:00. Quote di partecipazione: Adulti 8€ - Bambini (fino 14 anni) 3€

Quartiere Ravennate - ritrovo presso la Gelateria GrandPrix (Ermes: 3408525966)

Quartiere Valle Savio - ritrovo presso Parco del libro di San Carlo (Gianni: 3334744495)

Quartiere Cervese sud - ritrovo presso il campo sportivo Vigne (Bigi: 3355961259)

Quartiere Al Mare - ritrovo presso sede centro I Maceri (Giovanni: 3389675213)

Quartiere Dismano - ritrovo presso ConadCity di Pievesistina (Claudio: 3666539536)

I percorsi sfrutteranno dove possibile le piste ciclabili. I gruppi saranno accompagnati da personale esperto Arrivo presso l’Ippodromo del Savio di Cesena all’evento Festa dello sport per tutti: ‘CecCa C’è’. Prescrizioni entro mercoledì 6 maggio presso UISP Cesena. Iscrizioni il 10 maggio presso i punti di ritrovo/partenza. Gadget per tutti gli iscritti fino a esaurimento scorte. All’arrivo ristoro per tutti.

La giornata di sabato si chiuderà alle 20 con la cena sociale, accompagnata da musica e danza, con prenotazione obbligatoria entro il 6 maggio.

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