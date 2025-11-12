Cesena, una donna si barrica in casa con la figlia: Vigili del Fuoco e forze dell’ordine in azione VIDEO GALLERY

Da ieri alle 18 una donna è barricata nella sua abitazione al quinto piano di una delle torri di Via Viareggio a Cesena. La donna, in condizioni psicologiche fragili, si è chiusa all’interno con la sua bimba piccola e si temono gesti estremi. Nel corso della notte si sono posizionati alla base del palazzo i mezzi dei Vigili del fuoco, la Polizia e i Carabinieri. Le trattative sono durate tutta la notte e nella mattinata di oggi sono ancora in corso: un negoziatore sta dialogando con la donna per calmarla e farla uscire di insieme alla piccola. Alle 9.30 di questa mattina il lieto fine: la donna ha aperto la porta alle forze dell’ordine.