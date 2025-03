Cesena, una domenica dedicata a Cappuccetto Rosso a Villa Silvia

C’era una volta una bambina tanto carina e dolce che solo a vederla, tutti se ne innamoravano, e specialmente la nonna che non sapeva davvero più cosa darle. Villa Silvia Carducci, sulle verdi colline di Lizzano, si prepara a un pomeriggio tutto da vivere nella splendida cornice del parco letterario dove una delle fiabe europee più popolari si trasformerà in realtà, tra natura e magia. L’appuntamento è per domenica 30 marzo, a partire dalle ore 16:00. I presenti saranno invitati a riscoprire i fantastici organetti del Museo Musicalia e a prendere parte alla fantastica passeggiata fiabesca tra gli alberi, dove, passo dopo passo, si potrà rivivere l’intramontabile storia di Cappuccetto Rosso.

Un’occasione perfetta per grandi e piccoli di riscoprire il piacere delle favole, camminando tra i sentieri del parco, accompagnati dalla voce della narrazione e dal profumo della primavera.

In caso di maltempo, l’evento verrà comunque confermato e si svolgerà all’interno della storica dimora. (Costo dell’evento 6 euro per i bambine e bambini e 4 euro per gli adulti accompagnatori). Posti limitati. Per prenotazioni e informazioni: Villa Silvia (via Lizzano 1241) 0547 323425 oppure promo@museomusicalia.it.