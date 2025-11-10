Cesena, una domenica da tifosi per nonnini della Cra di Macerone

Domenica da tifosi per un gruppetto di anziani della Cra Lieto Soggiorno di Macerone. Accompagnati da un gruppetto di Oss che lavorano nella struttura e che si sono prestate a titolo volontario, ieri otto degli anziani che vivono nella casa residenza anziani gestita dalla cooperativa sociale La Fonte hanno potuto vivere una giornata diversa tifando Cesena dallo stadio Manuzzi.

«Crediamo molto che la cura abbia bisogno insieme alla terapia anche delle attività - racconta Michela, responsabile di nucleo -. Lo stadio è una delle tante che proponiamo. Viene chi vuole e la possibilità di scegliere dà dignità e fa sentire le persone importanti. Iniziative come questa poi aiutano ad aumentare il senso di fiducia anche con i familiari e anche questo è un aspetto importantissimo». Ieri per la prima volta da quando le organizza Michela non poteva partecipare: «Il fatto che l’attività si sia potuta fare lo stesso è segnale che le cose funzionano: posso contare su una squadra di Oss di cui sono davvero orgogliosa».