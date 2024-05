Cesena, una domenica al Parco Ippodromo col Wwf

Domenica 26 maggio con ritrovo alle ore 10 all’entrata del Parco vicino al Chiosco in via Fausto Coppi, i volontari del Wwf danno appuntamento a Cesena per una camminata di circa un’ora attorno al Boschetto del Parco Ippodromo per raccontare del progetto di riqualificazione in atto nell’area e festeggiare la giornata della biodiversità appena passata e la giornata conclusiva delle Oasi Wwf. L’Area Naturale ad Evoluzione Orientata denominata “Boschetto” è una piccola oasi naturale cresciuta nelle ultime buche di una vecchia cava di estrazione degli anni ‘70. Lasciata intenzionalmente evolvere in modo controllato all’interno del Parco Urbano dell’Ippodromo è grande quasi cinque ettari, ed ha una zona umida ora molto espansa che attira innumerevoli animali acquatici (rane e uccelli).

Sulla base di un progetto del Wwf Fc e in accordo con gli uffici comunali, dal 2015 è iniziata una azione di riqualificazione con l’obiettivo di superare l’idea di “stato di abbandono” apparente e valorizzare una zona che, proprio per questa sua naturalità, assume valenze di tipo ambientale, didattico, ecologico ed educativo. La vegetazione qui infatti è lasciata evolvere naturalmente ma cercando di contenere lo sviluppo delle specie più invasive o infestanti e favorire invece le specie tipiche della vegetazione della pianura romagnola, mantenendo un unico percorso percorribile in sicurezza.

Recentemente rimasto pesantemente danneggiato dall’alluvione del maggio 2023, questo bosco urbano ora è momentaneamente chiuso alla fruizione sino al ripristino del percorso centrale e dell’uscita crollata insieme ad una parete perimetrale.

Il permanere dell’acqua per circa un mese, ha compromesso quasi tutte le 1000 piantumazioni attuate negli anni passati, ma con l’aiuto del Verde Pubblico e di progetti con le scuole primarie di Cesena, a fine inverno sono state nuovamente messe a dimora circa 300 piante di alberi e arbusti autoctoni. “Purtroppo - si legge nella nota del Wwf - dobbiamo denunciare che nonostante gli sforzi di ripristinare questo importante spazio naturale ricco di biodiversità, spesso vengono attuati atti vandalici proprio a danno delle nuove piante o gesti di incuria e non rispetto delle regole che vigono i questo luogo. Infatti proprio per non disturbare la natura in questa sua evoluzione e le innumerevoli forme di vita presenti, viene richiesto a tutti i visitatori dell’area un atteggiamento di grande rispetto e attenzione cercando di mantenere silenzio, non abbandonare rifiuti o estirpare e danneggiare le piante presenti e le strutture, non introdurre alcuna specie di flora e fauna estranea, non entrare con mezzi motorizzati o biciclette e portare sempre i cani al guinzaglio.

Solo così potremmo custodire questo luogo unico e speciale all’interno della nostra città”. Per info: 380-5126038.