Cesena, “Una corsa fuori dal Comune”: domenica 19 ottobre torna l’appuntamento benefico della Nuova Virtus

Sport, benessere all’aria aperta e un pizzico di solidarietà. Domenica 19 ottobre a Cesena si correrà la seconda edizione di ‘Una corsa fuori dal Comune’, manifestazione organizzata dal gruppo podistico della Nuova Virtus Cesena, con il patrocinio dei comuni di Cesena e Roncofreddo. È un evento che unisce pratica sportiva, territorio e passione.

I partecipanti partiranno dalla sede della Nuova Virtus, in via Falconara 88 (Ponte Abbadesse) alle ore 09:30, dove è fissato anche il punto di arrivo. Oltre alla gara competitiva di 18 chilometri, saranno proposte anche due camminate/nordic walking da 6 e 10 chilometri, entrambe impreziosite da suggestivi e imperdibili scorci panoramici. In questi casi la partenza sarà libera, a partire dalle 08:30.

Il percorso si sviluppa per 18 chilometri e offrirà ai partecipanti un’esperienza sportiva che richiede impegno e che si propone di far conoscere le bellezze del territorio cesenate, ma anche dei borghi di Sorrivoli e Saiano. “Come Nuova Virtus Cesena Podismo – commentano gli organizzatori – crediamo che il benessere e lo spirito sportivo e dello stare insieme, vadano di pari passo ed è per questo che parte del ricavato sarà devoluto all’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola, così come è stato nel 2024 con una donazione di 1.500 euro garantita da un’ampia partecipazione di 130 competitivi e oltre 300 camminatori. Adesso l’obiettivo è di raggiungere le 500 iscrizioni”.

Lungo il percorso e al punto di arrivo saranno collocati tre punti ristoro. In più, i partecipanti avranno a disposizione un deposito borse, spogliatoi e docce.