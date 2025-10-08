Cesena, “Una corsa fuori dal Comune”: domenica 19 ottobre torna l’appuntamento benefico della Nuova Virtus

Cesena, “Una corsa fuori dal Comune”: domenica 19 ottobre torna l’appuntamento benefico della Nuova Virtus

Sport, benessere all’aria aperta e un pizzico di solidarietà. Domenica 19 ottobre a Cesena si correrà la seconda edizione di ‘Una corsa fuori dal Comune’, manifestazione organizzata dal gruppo podistico della Nuova Virtus Cesena, con il patrocinio dei comuni di Cesena e Roncofreddo. È un evento che unisce pratica sportiva, territorio e passione.

I partecipanti partiranno dalla sede della Nuova Virtus, in via Falconara 88 (Ponte Abbadesse) alle ore 09:30, dove è fissato anche il punto di arrivo. Oltre alla gara competitiva di 18 chilometri, saranno proposte anche due camminate/nordic walking da 6 e 10 chilometri, entrambe impreziosite da suggestivi e imperdibili scorci panoramici. In questi casi la partenza sarà libera, a partire dalle 08:30.

Il percorso si sviluppa per 18 chilometri e offrirà ai partecipanti un’esperienza sportiva che richiede impegno e che si propone di far conoscere le bellezze del territorio cesenate, ma anche dei borghi di Sorrivoli e Saiano. “Come Nuova Virtus Cesena Podismo – commentano gli organizzatori – crediamo che il benessere e lo spirito sportivo e dello stare insieme, vadano di pari passo ed è per questo che parte del ricavato sarà devoluto all’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola, così come è stato nel 2024 con una donazione di 1.500 euro garantita da un’ampia partecipazione di 130 competitivi e oltre 300 camminatori. Adesso l’obiettivo è di raggiungere le 500 iscrizioni”.

Lungo il percorso e al punto di arrivo saranno collocati tre punti ristoro. In più, i partecipanti avranno a disposizione un deposito borse, spogliatoi e docce.

Le iscrizioni

Iscrizioni non competitive presso il campo sportivo di Ponte Abbadesse sabato 18 ottobre dalle 15:30 alle 17:30 e domenica 19 ottobre dalle ore 07:30. La quota di partecipazione per la camminata ludico motoria è di 5 euro, e ci si potrà iscrivere solo il giorno della gara (con consegna del pacco gara). Le iscrizioni alla gara competitiva potranno essere presentate tramite il portale Endu (www.endu.net) al costo di 18 euro. Il ritiro dei pettorali per i pre-iscritti potrà essere effettuato sabato 18 ottobre dalle ore 15:30 alle 17:30 nella sede della Nuova Virtus oppure il giorno della gara dalle ore 07:30 alle ore 09:00 presso l’apposito spazio dedicato.

I premi saranno in natura e buoni offerti dagli sponsor. Saranno premiate le prime 10 società con più di 10 partecipanti iscritti (sia competitivi che non competitivi) più gli assoluti e le varie categorie.

