Cesena, una corsa benefica a Rio Marano venerdì 30 maggio

Venerdì 30 maggio, alle ore 18:30, al parco di Rio Marano (via Vicinale Papa, 100) si terrà un evento sportivo di solidarietà (camminata o corsa non competitiva). Un collinare serale organizzato da A.S.D. San Marco Cesena in collaborazione con le Women in Run e la Nuova Virtus Cesena. L’evento è sostenuto inoltre da Avis e Ausl Cesena. Il ricavato sarà destinato all’associazione Women in Run per la parità di genere e al progetto Ausl ‘pet Therapy in corsia’. Sono due i percorsi proposti: il primo da 10,50 km (190 metri di dislivello e due punti ristoro) e il secondo da 7 km (174 metri di dislivello e un punto ristoro).

Lo slogan dell’evento è ‘Insieme verso una grande meta’ in rappresentanza delle diverse società che hanno avviato questa collaborazione nel segno della solidarietà. Sarà possibile iscriversi anche sul posto nel pomeriggio di venerdì anche se fino a mercoledì 28 maggio sarà possibile iscriversi alla farmacia del bivio (via dei Tulipani 2 – Bivio Montegelli) e presso Living Sport (via G. Marconi, 331).

All’arrivo ricco ristoro e festa finale con dj set e il duo Silvie e Maddy. Per ulteriori informazioni contattare il numero 349 5544525 oppure 327 8961545