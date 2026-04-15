Cesena, una camminata letteraria dedicata a Renato Serra sabato 18 aprile

Sabato 18 aprile, dalle ore 15 alle 17, a Cesena si terrà una suggestiva camminata letteraria dedicata alla figura di Renato Serra, curata dagli studenti dell’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’ insieme al professor Mirko Orioli.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana, rappresenta un’occasione speciale per riscoprire, attraverso un percorso guidato e coinvolgente, i luoghi più significativi legati alla vita e all’opera dell’illustre letterato cesenate. Il programma prenderà avvio alle ore 15 con il ritrovo in viale Carducci 29, dove i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata alla casa museo.

A seguire, avrà inizio la camminata letteraria, arricchita da letture tratte dai testi serriani, che accompagneranno il pubblico lungo un itinerario urbano ricco di storia e suggestione. Le tappe previste includono alcuni dei luoghi simbolo della città: viale Carducci, su cui si affaccia la casa museo dell’illustre concittadino, il teatro ‘A. Bonci’, la Biblioteca Malatestiana e il ponte vecchio, scenari che hanno segnato la memoria culturale e personale dello scrittore.

L’evento si concluderà alle ore 17, ma la casa museo resterà aperta ai visitatori fino alle 18, offrendo così un’ulteriore opportunità di approfondimento. In caso di maltempo, la camminata sarà annullata e il programma si svolgerà esclusivamente all’interno della casa museo, con visite guidate attive dalle ore 15 alle 18. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0547-610892 oppure scrivere a cesenacultura@comune.cesena.fc.it.