Cesena, una biscia di un metro e mezzo spunta a Madonna delle rose

Oltre alla biscia avvistata qualche giorno fa mentre strisciava sul muretto della scalinata che porta ai giardini Serravalle, un’altra, dalla lunghezza di un metro e mezzo, è spuntata nel cavedio di un’abitazione nel quartiere Madonna delle rose, dove la proprietaria l’ha trovata già morta. «Dopo aver visto la notizia, riportata dal Corriere Romagna, della biscia ai Giardini, ho voluto comunicare anche la mia scoperta, avvenuta la settimana scorsa – racconta la proprietaria –. La presenza di una biscia può rappresentare un caso, ma quella di due nel giro di pochi giorni potrebbe suscitare preoccupazione». Soprattutto perché, a differenza dei giardini Serravalle, che rappresentano una grande area verde, nel centro abitato non è presente la stessa quantità di natura. La proprietaria infine chiede all’Amministrazione di indagare su questo fenomeno, e agire di conseguenza, per mettere in sicurezza i cittadini.