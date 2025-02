Cesena, “una banda di ladri su un’Audi nera”: allarme a San Vittore

«Attenzione a un’Audi nera, a bordo c’è una banda di ladri in azione». È la segnalazione che arriva dai residenti di San Vittore, colpiti nuovamente dalla piaga dei furti in questi ultimi giorni.

I ladri si muovono tra le frazioni di Cesena ad ondate e nell’ultimo periodo sembra che l’area maggiormente presa di mira sia San Vittore. Sabato scorso una famiglia ha sorpreso i ladri in azione nella propria abitazione, con i malviventi che sono riusciti a fuggire ma almeno non hanno portato via nulla. Nella serata di mercoledì un nuovo episodio, con due persone vestite di nero che hanno provato ad intrufolarsi in una casa, ma il suono dell’allarme li ha fatti immediatamente desistere e si sono dati alla fuga a bordo di un’Audi di colore nero. Sono state allertate le forze dell’ordine e tra i residenti di San Vittore si è diffuso il passaparola per tenere alta la guardia contro i furti.