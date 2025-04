Cesena, una app al servizio degli ospiti degli appartamenti “smart” di via Parini

Una vera e propria guida personalizzata. È stata pensata per favorire l’autonomia abitativa delle persone con disabilità e testata, per una prima sperimentazione, all’interno degli appartamenti ‘smart’ di via Parini, in zona Fiorita, destinati da novembre 2024 dall’Amministrazione comunale di Cesena e dai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, al progetto ‘CasIna CurvAmare’ gestito dalla Cooperativa sociale Cils. Si tratta dell’applicazione ‘EVM’, ideata da Daniele Gallo, psicologo dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, in collaborazione con la Axterisco Web Agency, con lo scopo di creare uno strumento versatile e personalizzabile in grado di aiutare le persone a svolgere in crescente autonomia tutta una serie di azioni legate alla vita di tutti i giorni.

L’applicativo, disponibile nella sua versione finale da febbraio 2025, è stato finanziato con i fondi ‘Pnrr - Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1 - Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità’. “Quello avviato all’interno dei quattro appartamenti dell’immobile di edilizia residenziale sociale di via Parini – commenta l’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – è un progetto dalla forte spinta innovativa che consente di andare oltre la logica della mera istituzionalizzazione, in favore di esperienze di vera e propria acquisizione di competenze per la vita autonoma. In questo contesto che consente alle ragazze e ai ragazzi coinvolti di acquisire maggiore autonomia nelle singole azioni quotidiane, si inserisce questo applicativo basato sul ‘VideoModeling’, tecnica di apprendimento basata sulle teorie di Bandura che si avvale di contributi video facilitati da un operatore per supportare le persone ad imparare una vasta gamma di operazioni quotidiane. L’intuizione del dottor Gallo e della Axterisco Web Agency è stata quella di trasformare e potenziare questa tecnica rendendola fruibile in autonomia tramite smartphone, mediante l’utilizzo di Codici QR”.

Questo significa che il supporto dell’operatore è necessario solo in una fase iniziale, durante la quale verrà spiegato all’utente come utilizzare correttamente l’applicativo. Il Progetto è nato pensando alle persone con disabilità intellettiva o afferibili allo spettro autistico, osservando che, nonostante le loro difficoltà, sono spesso molto abili ad utilizzare gli smartphone. “L’elevata personalizzazione dell’applicazione – prosegue l’Assessora – permette inoltre di adattarla alle più svariate situazioni, rendendola uno strumento utile anche per persone anziane o con bisogni linguistici che hanno difficoltà a capire come compiere alcune azioni o procedimenti, magari per problemi di memoria o per barriere linguistiche”.

“In breve – spiegano i creatori – la nostra applicazione, ottimizzata sia per Android che per Iphone, permette di creare dei video interattivi personalizzati, in cui un procedimento (come ad esempio utilizzare il forno) è suddiviso in step consecutivi con audio e sottotitoli, intervallati da rinforzi audiovisivi per “premiare” l’utente ogniqualvolta esegua lo step presentato nel video. Un’ulteriore novità è la fruibilità di questi video: l’applicazione permette di abbinare ogni video ad un Codice QR, il quale verrà poi stampato ed attaccato all’oggetto o nella stanza protagonista del video. Ciò permette all’utente, in un procedimento sempre più autonomo, di apprendere, ad esempio: come utilizzare una lavatrice, come prepararsi un pasto utilizzando il forno e i fornelli, come riaccendere la luce in caso scatti il salvavita, come lavarsi i denti, quali prodotti utilizzare per la pulizia, come fare la raccolta differenziata, cosa ricordarsi di prendere prima di uscire di casa. Il limite è solo la fantasia”.