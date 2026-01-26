Cesena, un western senza armi in romagnolo e francese. “Thieving Days” di Clara Ferri racconta «l’incontro tra mondi diversi»

Clara Ferri classe 1999, cesenate doc. Dopo il percorso alle scuole superiori, concluso con il diploma al liceo linguistico “Ilaria Alpi” di Cesena, Ferri decide di studiare cinema. «Volevo una scuola che mi avviasse verso il mondo del lavoro con una formazione “sul campo”», spiega. Così per inseguire il suo sogno, fa le valigie: direzione Belfast, in Irlanda del Nord. «Da subito ho capito di aver fatto un errore, l’università era di carattere nozionistico. Io volevo, invece, puntare sulla pratica e sviluppare quelle capacità che impari sul campo». Quindi, dopo aver svolto, grazie a uno scambio, l’ultimo anno della triennale in Canada (Film studies and production), parte di nuovo, trasferendosi, questa volta, a New York. Nella “Big Apple”, la città dei sogni che si realizzano, insegue il suo. Intraprende un master in cinema alla New York University Tisch School of Arts, nel corso di “Graduate Film” (dove vengono ammessi 36 studenti per anno accademico). «Sono al secondo anno e mi è stato richiesto di creare un vero e proprio film. Il primo semestre l’ho passato a scrivere la storia. Poi è arrivato il momento di lavorare sul campo: l’intera classe ha preso parte alla realizzazione di tutti i film. C’è chi ha aiutato a gestire il set, chi ha fatto l’attore, chi ha aiutato con la scrittura. Il mio lavoro si chiama “Thieving Days”, è stato girato tra l’8 e il 13 gennaio. Farò visionare il corto a quattro professori di regia, il 4 marzo. Invece a maggio si svolgerà la presentazione di tutti i film del mio corso, con attori, registi e famiglie. I più meritevoli potranno accedere ai vari festival in giro per il mondo...»