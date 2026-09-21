Cesena, un uomo trovato morto nella sua abitazione

Il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi a Cesena nella sua abitazione in viale Matteotti, in una delle case popolari della zona. L’uomo era malato da tempo e viveva solo: dai primi riscontri sembra che la morte risalga a qualche giorno fa. L’uomo è stato ritrovato riverso a terra, con la testa sotto una poltrona. Dagli accertamenti iniziali, pare che si tratti di una morte accidentale in seguito a un malore. Sul posto i Carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.