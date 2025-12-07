Cesena, un uomo accoltellato in centro

Misterioso episodio la scorsa notte in centro a Cesena. Un uomo è stato accoltellato e sul fatto, ancora tutto da chiarire, indaga il Commissariato di Polizia. Il fatto si è verificato in corso Ubaldo Comandini poco dopo la mezzanotte. A dare l'allarme sono stati diversi testimoni che hanno avuto sentore di una colluttazione. Quando però le Volanti del Commissariato di Cesena sono arrivati in zona, nei pressi dei giardini pubblici, della persona ferita non c'era traccia, ma l’uomo era stato già visto barcollare poco distante da un testimone che vedendo la perdita di sangue e intuendo che qualcosa di grave fosse accaduto, ha chiamato il 118. Il ferito è stato portato in ospedale