Cesena, un tour del centro storico fra le nuove iniziative per l’estate

Il centro storico di Cesena vissuto come vera destinazione turistica, con fulcro la splendida Biblioteca Malatestiana, vera macchina del tempo capace di riportare i visitatori al 1454. La Dmc - Destination Management Company dei Percorsi del Savio, nell’ambito delle proposte turistiche per la Vallata, lancia una nuova iniziativa per l’estate: un tour guidato per il centro storico, assieme a una guida esperta, che farà esplorare scorci molto caratteristici della città e scrigni nascosti di arte, come la splendida Cattedrale di San Giovanni Battista, ricca di capolavori di arte e fede come la Cappella della Madonna del Popolo.

Segue un tuffo nel passato, attraverso un’indimenticabile visita al gioiello Unesco rappresentato dalla Biblioteca Malatestiana, con un tour che poi si sviluppa nella visita della piazza del Popolo e nelle vie limitrofe, con la valorizzazione del mercato ambulante, uno dei più estesi della Romagna. Le visite si terranno dal martedì al sabato dalle 9 alle ore 13 e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. La domenica invece sarà osservato solo il turno mattutino, dalle 9 alle 13. La partenza del primo tour, della durata di due ore, sarà alle 10, dallo Iat di piazza del Popolo 9. Il contributo richiesto è di 15 euro a persona, comprensivi di ingresso e visita all’interno della Biblioteca Malatestiana. Prenotazione obbligatoria online alla pagina bit.ly/cesenatour2024, ma per informazioni si può contattare lo Iat, allo 0547 356327.