Cesena, un teatro tenda ricco di spettacoli a Villa Silvia Carducci: il programma dal 24 settembre al 4 ottobre

Da giovedì 24 settembre a domenica 4 ottobre, per il terzo anno consecutivo, Villa Silvia-Carducci si trasformerà in un luogo straordinario in cui teatro e musica si uniranno: un grande Teatro Tenda infatti accoglierà bambini e adulti nel parco della dimora di Lizzano. L’iniziativa è proposta da Teatro Zigoia, in collaborazione eduCARE - Cnis sede di Cesena, e fa parte di ‘Monti Orfici’, rassegna di eventi promossa dal 2021 per offrire alle comunità locali l’occasione di ritrovarsi in un contesto di festa ‘extra-quotidiano’: un tempo sospeso che recupera radici antiche per rispondere a bisogni contemporanei, trasformando il paesaggio in un palcoscenico condiviso.