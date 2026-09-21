Cesena, un teatro tenda ricco di spettacoli a Villa Silvia Carducci: il programma dal 24 settembre al 4 ottobre

Da giovedì 24 settembre a domenica 4 ottobre, per il terzo anno consecutivo, Villa Silvia-Carducci si trasformerà in un luogo straordinario in cui teatro e musica si uniranno: un grande Teatro Tenda infatti accoglierà bambini e adulti nel parco della dimora di Lizzano. L’iniziativa è proposta da Teatro Zigoia, in collaborazione eduCARE - Cnis sede di Cesena, e fa parte di ‘Monti Orfici’, rassegna di eventi promossa dal 2021 per offrire alle comunità locali l’occasione di ritrovarsi in un contesto di festa ‘extra-quotidiano’: un tempo sospeso che recupera radici antiche per rispondere a bisogni contemporanei, trasformando il paesaggio in un palcoscenico condiviso.

Il circo contemporaneo protagonista

Ospiti di questa terza edizione saranno Circo Madera e CiRcO PaNiKo, compagnie che da anni portano in scena spettacoli capaci di intrecciare tecnica circense, ricerca artistica, comicità, musica dal vivo e poesia. Il programma propone cinque produzioni originali e tre appuntamenti musicali, in un percorso pensato per pubblici diversi, dai più piccoli agli adulti. Circo Madera porterà a Villa Silvia-Carducci Orfeos, BIP e Maman aime beaucoup les fraises, mentre Teatro Zigoia presenterà Iros Anghelos. Completa il programma Eu-phon di CiRcO PaNiKo. A questi spettacoli si aggiungono tre concerti live: KeKarao!, con i musicisti del Circo Madera, Unkle Kook e Psichedeliquidance, di Samuele Venturin e Luigi “Lullo” Mosso.

Il programma

Giovedì 24 settembre Ore 21.00 – Orfeos, Circo Madera – 70’, dai 6 anni Venerdì 25 settembre Ore 21.00 – Orfeos, Circo Madera – 70’, dai 6 anni Sabato 26 settembre Ore 19.00 – Iros Anghelos, Teatro Zigoia – 70’, dagli 8 anni Ore 21.00 – Orfeos, Circo Madera – 70’, dai 6 anni Domenica 27 settembre Ore 17.00 – BIP, Silvia Laniado - Circo Madera – 60’, dai 6 anni Ore 18.30 – Maman aime beaucoup les fraises, Nicola Bertazzoni - Circo Madera – 30’, dai 10 anni Ore 19.30 – KeKarao!, musicisti Madera – per tutti Giovedì 1° ottobre Ore 21.00 – Eu-phon, CiRcO PaNiKo – 75’, dai 3 anni Venerdì 2 ottobre Ore 21.00 – Eu-phon, CiRcO PaNiKo – 75’, dai 3 anni Ore 22.30 – Unkle Kook, concerto live – per tutti Sabato 3 ottobre Ore 19.00 – Eu-phon, CiRcO PaNiKo – 75’, dai 3 anni Ore 21.00 – Eu-phon, CiRcO PaNiKo – 75’, dai 3 anni Ore 22.30 – Unkle Kook, concerto live – per tutti Domenica 4 ottobre Ore 19.00 – Eu-phon, CiRcO PaNiKo – 75’, dai 3 anni Gli spettacoli sono in lingua italiana e prevedono musica dal vivo. Sono disponibili posti riservati alle persone con disabilità. Nel corso delle giornate di spettacolo sarà aperto ‘Il Localino’, con aperitivi e cene, mentre la Tenda Canguro di Circo Paniko proporrà snack e bevande.

Parcheggi e prenotazioni