Cesena, un tavolo permanente per la pace per l’Unione dei Comuni della Valle del Savio

Cesena
  • 30 settembre 2026
L’evento conclusivo dell’iniziativa “In cammino per la pace”
L’evento conclusivo dell’iniziativa “In cammino per la pace”

Un voto unanime per avviare un percorso condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadini sui temi della pace, della solidarietà e dei diritti umani. La mozione per l’istituzione del ‘Tavolo permanente e coordinamento della Valle del Savio per la Pace, la Solidarietà e i Diritti umani’ è stata approvata all’unanimità dal Consiglio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio.

La proposta, presentata dal consigliere dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e consigliere comunale di Mercato Saraceno Omar Fabbri, ha raccolto il sostegno dell’intero Consiglio. Nel corso della seduta si sono susseguiti quattro interventi in aula a sostegno del progetto e della necessità di mettere in rete le le realtà associative già impegnate sul territorio. Ad assistere alla discussione erano presenti Laila Simoncelli, referente nazionale del progetto ‘Un Ministero per la Pace’, Luigi Caroli, in rappresentanza di ‘Libera’, e Palmiro Paiano, in rappresentanza di ‘Anpi’ ed ‘Emergency Cesena’.

Negli anni sono nate numerose iniziative che hanno messo in relazione amministrazioni, associazioni e cittadini: dalla camminata per la Pace e della Memoria Tavolicci-Fragheto, che si svolge ogni 25 aprile, alla Festa della Costituzione di Pieve di Rivoschio, dal Rievolution Fest di Mercato Saraceno fino all’esperienza di ‘In Cammino per la Pace’, il percorso a tappe dal Fumaiolo a Cesenatico.

Mettere in rete le energie del territorio

La mozione individua numerose realtà del Terzo settore già impegnate sui temi della pace, della solidarietà, della memoria e dei diritti umani. Tra queste vengono citate, tra le altre, l’Associazione Amici della Casa di Tavolicci, ACLI Valle Savio, Legambiente Forlì-Cesena, l’Istituto Storico della Resistenza di Forlì-Cesena, il Centro Pace di Cesena, ArciRagazzi Valle Savio, Caring For Peace ODV, l’Associazione Benigno Zaccagnini, Cucine Popolari Cesena, Mediterranea Saving Humans, Agesci, Misericordie, Croce Rossa, Croce Verde, Libera, Anpi e Uisp. Il Tavolo dovrebbe infatti essere uno spazio aperto di confronto e libera iniziativa, guidato dalle realtà del Terzo Settore, con un canale di ascolto e raccordo con le amministrazioni locali. La mozione propone anche di valutare l’adesione dell’Unione dei Comuni Valle del Savio al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e di sostenere la campagna nazionale per l’istituzione di un ‘Ministero per la Pace’, promossa da diverse realtà ecclesiali e laiche. “Il nostro territorio – commenta Omar Fabbri – può fare la sua piccola, ma importante, parte nel costruire un vero percorso di Pace che possa essere da aiuto e riferimento per la comunità e soprattutto per le giovani generazioni che vivono un periodo storico di grandi difficoltà. Sognare non costa nulla, sognare un mondo migliore insieme può fare veramente la differenza”. Nel suo ringraziamento, Fabbri ha rivolto un pensiero alla presidente dell’Unione e sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi, per il sostegno ricevuto durante il percorso di costruzione della mozione, alla Giunta dell’Unione per l’ascolto e i consigli e a tutti i consiglieri per aver accolto e sostenuto la proposta con un voto unanime.

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