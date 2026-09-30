Cesena, un tavolo permanente per la pace per l’Unione dei Comuni della Valle del Savio

Un voto unanime per avviare un percorso condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadini sui temi della pace, della solidarietà e dei diritti umani. La mozione per l’istituzione del ‘Tavolo permanente e coordinamento della Valle del Savio per la Pace, la Solidarietà e i Diritti umani’ è stata approvata all’unanimità dal Consiglio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio.

La proposta, presentata dal consigliere dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e consigliere comunale di Mercato Saraceno Omar Fabbri, ha raccolto il sostegno dell’intero Consiglio. Nel corso della seduta si sono susseguiti quattro interventi in aula a sostegno del progetto e della necessità di mettere in rete le le realtà associative già impegnate sul territorio. Ad assistere alla discussione erano presenti Laila Simoncelli, referente nazionale del progetto ‘Un Ministero per la Pace’, Luigi Caroli, in rappresentanza di ‘Libera’, e Palmiro Paiano, in rappresentanza di ‘Anpi’ ed ‘Emergency Cesena’.

Negli anni sono nate numerose iniziative che hanno messo in relazione amministrazioni, associazioni e cittadini: dalla camminata per la Pace e della Memoria Tavolicci-Fragheto, che si svolge ogni 25 aprile, alla Festa della Costituzione di Pieve di Rivoschio, dal Rievolution Fest di Mercato Saraceno fino all’esperienza di ‘In Cammino per la Pace’, il percorso a tappe dal Fumaiolo a Cesenatico.