Cesena, un successo la Notte Pitagorica dell’Itt Pascal: “I ragazzi sono un esempio anche per noi adulti”

Grande successo per la nuova “Notte Pitagorica” dell’Itt Pascal di Cesena che sabato 5 aprile ha gremito di pubblico il Teatro Petrella di Longiano per una serata tutta dedicata alla matematica, alla musica e alle arti.

Sono saliti sul palco insieme al professor Emanuele Parini, docente di matematica del Pascal e responsabile del progetto, studenti ed ex studenti dell’Itt Pascal che si sono alternati in performance “pitagoriche” e artistiche.

Luca Brasini, ex studente Pascal campione di speedcubing, ha cercato di rispondere all’interrogativo: “Si può risolvere a caso un cubo di Rubik?”, Azel Beatbox e il professor Parini hanno duettato sulle “emotional waves” del suono. Nikolas Panterini (5ªF) ha incantato il pubblico con i suoi “Abissi irrazionali”. Gli studenti Marco Caprili (2ªH) e Nicolas Moltrasio (3ªF) hanno portato in scena il “monologo di Ippaso” accompagnati dalla danza di Nicola Fersurella (3ªN) e Nawel Fabbri. Ha chiuso lo spettacolo il prof. Parini con il commovente monologo di Archita.

Presentatori della serata: Jessica Castorri (4ªL) e Ryan Zullo, ex studente Pascal.

Al pianoforte il professor Francesco Filomena, docente di Elettronica, ha accompagnato e interpretato musicalmente gli interventi che si sono succeduti sul palcoscenico.

“Ci siamo misurati per la prima volta con un vero teatro. - Riferisce il professor Parini - Il Petrella è veramente una chicca, uno scrigno di emozioni. Con un pianoforte a coda e la grande maestria del professor Filomena gli spettatori ci hanno confessato di aver sentito davvero momenti di pura magia. In fin dei conti questo è il nostro primo desiderio: trasmettere l’emozione che si cela nella matematica, nell’avventura della conoscenza. E anche questa volta pare proprio che sia arrivata tutta la nostra passione, la voglia di sperimentare, di trovare nuove forme espressive per raccontare in modo nuovo antiche verità. Il beatbox ci porta la modernità e le sofisticate ed estremamente complesse elaborazioni video dei nostri studenti, ci portano anche oltre, forse dove la didattica della matematica non era mai stata. Danza, il cubo di Rubik, recitazione, presentazione: i ragazzi hanno risorse impensabili ed è meraviglioso poter offrire loro l’opportunità di esprimere le proprie capacità in un contesto di elevato valore culturale. Sono un esempio anche per noi adulti. La bellezza della diffusione del sapere merita tutti i nostri sforzi.”

Dietro le quinte, hanno coordinato la regia: l’ex studente Nicholas Magi, Daniele Broccoli, Simone Ceccarelli e Giacomo Zarri (4G). Le produzioni grafiche sono state curate da Michele De Paola, Marco Cottignoli, Edoardo Zanzani, Nicolas Moltrasio (classe 3F) e Luca Magnani (3N). All’accoglienza docenti ed ex docenti dell’istituto, con la partecipazione di Matteo Faccetta, Miriam Santi di 5F, Michele Piacentino e Giacomo Gattei di 4G.

La serata, patrocinata della Regione Emilia Romagna e dal Comune di Longiano, prevedeva l’ingresso a offerta libera, le offerte sono state devolute all’IC di Longiano, per sostenere un progetto a favore dell’inclusione.