Cesena, un presidio per rendere omaggio all’agente Francesco Imprezzabile

Cesena
  • 01 luglio 2026
Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale di Milano morto durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio il 22 giugno
Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale di Milano morto durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio il 22 giugno

Giovedì 2 luglio, alle 11, anche la città di Cesena prenderà parte al momento di cordoglio promosso a livello nazionale in occasione delle esequie dell’agente Francesco Imprezzabile, deceduto il 22 giugno scorso a Milano nell’adempimento del proprio dovere. L’iniziativa si inserisce in una serie di commemorazioni che si svolgeranno in diverse città italiane, con un gesto condiviso dai Corpi di Polizia Locale dell’Emilia-Romagna per rendere omaggio alla memoria del collega scomparso.

A Cesena il presidio si terrà in piazza del Popolo, davanti al Palazzo comunale. Il personale della Polizia Locale, in uniforme e con i mezzi di servizio schierati, osserverà un minuto di raccoglimento accompagnato dagli onori resi all’agente caduto.

La cerimonia rappresenta un momento di profonda partecipazione e vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutte le donne e gli uomini che operano al servizio della comunità, spesso affrontando situazioni di rischio nello svolgimento delle proprie funzioni.

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