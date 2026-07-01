Cesena, un presidio per rendere omaggio all’agente Francesco Imprezzabile

Giovedì 2 luglio, alle 11, anche la città di Cesena prenderà parte al momento di cordoglio promosso a livello nazionale in occasione delle esequie dell’agente Francesco Imprezzabile, deceduto il 22 giugno scorso a Milano nell’adempimento del proprio dovere. L’iniziativa si inserisce in una serie di commemorazioni che si svolgeranno in diverse città italiane, con un gesto condiviso dai Corpi di Polizia Locale dell’Emilia-Romagna per rendere omaggio alla memoria del collega scomparso.

A Cesena il presidio si terrà in piazza del Popolo, davanti al Palazzo comunale. Il personale della Polizia Locale, in uniforme e con i mezzi di servizio schierati, osserverà un minuto di raccoglimento accompagnato dagli onori resi all’agente caduto.

La cerimonia rappresenta un momento di profonda partecipazione e vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutte le donne e gli uomini che operano al servizio della comunità, spesso affrontando situazioni di rischio nello svolgimento delle proprie funzioni.