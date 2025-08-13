Cesena, un podcast di Chora Media sul fotografo Guido Guidi

Le cento fotografie inedite di Guido Guidi, selezionate e destinate a integrare le collezioni della Biblioteca Malatestiana, costituiscono un estratto di questo patrimonio visivo, che si presenta al pubblico non solo per il suo eccezionale valore artistico, ma anche come possibile punto di partenza per una nuova storia condivisa del paesaggio contemporaneo, in particolare per il territorio di Cesena, offrendo una documentazione visiva importante per la storia della città e delle sue trasformazioni. Le fotografie hanno come oggetto le periferie di Cesena e l’intento del podcast è di raccontare una figura d’eccellenza del nostro territorio oltre a riflettere sulla fotografia come archivio del territorio.A seguito del percorso di formazione, il progetto ‘Ai bordi del visibile. La poetica e lo sguardo del fotografo cesenate Guido Guidi’ presentato dalla Biblioteca Malatestiana, è risultato vincitore per la sezione biblioteche e verrà prodotto da Chora Media fra settembre e novembre 2025.