Cesena, un podcast di Chora Media sul fotografo Guido Guidi

La Malatestiana di Cesena è risultata vincitrice, per la sezione Biblioteche, del bando regionale ‘Emilia-Romagna Podcast Academy’, sbaragliando una numerosa e agguerrita concorrenza. Il progetto premiato, curato da Elena Tappi del servizio comunale Biblioteca Moderna e Rete ConTeSto, mira alla divulgazione dell’opera del fotografo cesenate Guido Guidi, e si inserisce nel più ampio percorso di riordino, digitalizzazione e valorizzazione dell’archivio del Maestro, avviato nel 2021 con il sostegno del Comune di Cesena e del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna. L’arte, la poetica e la visione di Guido Guidi saranno raccontati in un podcast originale, realizzato e prodotto da Chora Media, con l’intento di avvicinare il grande pubblico alla sua visione fotografica. “Questo progetto – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – è importante non solo perché rappresenta un ulteriore tassello nella nostra opera di valorizzazione dell’inestimabile patrimonio del maestro cesenate Guido Guidi, ma anche perché è per la Malatestiana un interessante esperimento di questa nuova modalità di comunicazione della cultura, di cui siamo curiosi di verificare gli esiti. Il prodotto, che sarà realizzato dai professionisti di Chora Media, prima podcast company italiana, è pensato per raggiungere un pubblico più ampio, senza limiti di territorio e di generazione. Nello specifico, ci aspettiamo che il podcast su Guido Guidi possa interessare a tutti coloro che lavorano nel mondo dell’arte, così come a ricercatori, docenti e studenti di fotografia e architettura, e in generale a tutti gli appassionati di cultura, molti dei quali già abituati ad ascoltare podcast alla radio o in streaming. L’evoluzione delle tecniche di comunicazione può consentire di riprendere i grandi patrimoni culturali del passato più o meno recente, e di trovare nuove modalità di raccontarli alle giovani generazioni o comunque a tutti coloro che fino a oggi non era stato possibile raggiungere. In questo senso le biblioteche, come la nostra Malatestiana, diventano veicolo essenziale di questo dialogo culturale fra le generazioni”.