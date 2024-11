Cesena, un po’ frontman un po’ scrittore: Vasco Bartowsky Abbondanza debutta in libreria

Da domani “Manuale di sopravvivenza per un frontman” farà il suo debutto nelle librerie. Edito da Arcana Editrice di Roma, è il primo libro di Vasco Bartowsky Abbondanza, già firma della testata online The Soundcheck, ma soprattutto cantante, chitarrista e compositore dei Lennon Kelly.

«È un saggio sulla musica», chiarisce subito Abbondanza. Nel libro c’è tanto di lui e del suo modo di vivere la musica, «ma il libro non è né su di me né sui Kelly». È soprattutto «Un libro per chi ama la musica e per chi ha imparato a non essere stronzi tramite la musica». È stata la voglia di «mettersi nei panni di chi la musica la ama ma non ha idea di come si faccia, ma vorrebbe arrivarci», lo spunto da cui è partito. «Ho cominciato in realtà scrivendo a cadenza settimanale una sorta di rubrica per The Soundcheck, poi mi sono reso conto che quello che stava nascendo poteva essere un libro. È da dopo il Covid che è pronto in realtà. Recentemente ho cominciato a mandare un po’ di mail alle case editrici e la proposta che ho ricevuto da Arcana, casa editrice romana che tratta di musica, è quella che mi è piaciuta di più».

Nel libro, racconta Abbondanza, «Non ci sono verità assolute, anzi parto dalle cadute, dalle volte che ho fatto valutazioni sbagliate e superficiali e da dove sono ripartito». La musica diventa così elemento di ispirazione e di crescita: «Racconto ad esempio dei cd che mi hanno formato crescendo, del rapporto tra un musicista e il suo strumento musicale, ma anche di musica e sport, della musica fatta dal vivo, dell’esperienza di salire su un palco dopo un lutto, di cosa significa per me essere cantautore». Aneddoti, giochi, esperienze personali non vogliono essere la vetrina in cui l’autore si mette in mostra, ma «stimoli per il lettore».

Ad impreziosire la pubblicazione la prefazione di Omar Pedrini (Timoria) e Massimo Ghiacci (Modena City Ramblers, e la copertina di Denis Medri.

Venerdì 22 alla libreria Giunti dalle 17.30 ci sarà la prima presentazione pubblica. Oltre che una presentazione sarà una vera e propria festa quella in programma il 28 novembre a Spazio Marte che avrà come ospiti Massimo Ghiacci e Davide Morandi (Mcr), Antonio Ramberti (Duo Bucolico), Sandri, i Lennon Kelly e la scrittrice e editor Beatrice Valeriani e nelle vesti di presentatore Gianni Bardi (Zelig). In programma anche una presentazione a Orticà il 14 dicembre.