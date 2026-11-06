Cesena, un patrimonio di 500 orti gratis: via ad un ciclo di incontri formativi

A Cesena sono circa 500 i piccoli orti che il Comune mette gratuitamente a disposizione dei cittadini che ne fanno richiesta. Un servizio molto apprezzato, come dimostrato dal numero crescente di domande registrate negli ultimi mesi, che ha portato anche alla formazione di liste d’attesa. Un interesse che testimonia quanto gli orti urbani rappresentino non soltanto un’opportunità per coltivare frutta e verdura, ma anche uno spazio in cui costruire relazioni, condividere conoscenze e sentirsi parte di una comunità.

Nuove occasioni di formazione, scambio di esperienze e socializzazione per gli ortisti cesenati. Prende ufficialmente il via il nuovo mandato 2026-2029 di ‘Ortando in Città’, il progetto promosso dal Comune di Cesena in collaborazione con la cooperativa sociale Villaggio Globale , che punta a rafforzare il ruolo degli orti urbani come luoghi di partecipazione, incontro e benessere.

Le nuove linee di indirizzo per il triennio sono state definite durante il primo incontro del Comitato organizzativo, che si è svolto in questi giorni alla presenza della quasi totalità dei referenti delle aree ortive e dei rappresentanti dei quartieri con delega agli orti. Un momento di confronto che ha permesso di gettare le basi per la programmazione delle attività dei prossimi tre anni, raccogliendo proposte e idee direttamente dalla comunità degli ortisti.

Tra le principali novità della stagione 2026-2027 ci sarà un ciclo di cinque incontri formativi aperti non soltanto agli assegnatari degli orti, ma anche a tutta la cittadinanza. Il primo appuntamento è previsto entro la fine dell’anno. Il programma formativo affronterà diversi aspetti legati alla coltivazione sostenibile e alla cura della terra. Tra i temi individuati figurano le pratiche colturali ecologiche, la lotta biologica e i metodi naturali per contrastare parassiti e piccoli animali, con approfondimenti sull’utilizzo degli insetti utili e sulle consociazioni tra piante.

Accanto agli aspetti più tecnici, il progetto intende ampliare il dialogo con il territorio, favorendo collaborazioni con le associazioni locali e iniziative capaci di mettere in relazione generazioni diverse. Non mancheranno occasioni dedicate alla socialità e alla cultura, con eventi conviviali nelle aree ortive, serate estive e momenti di scambio di esperienze e saperi tra gli ortisti.