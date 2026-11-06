Cesena, un patrimonio di 500 orti gratis: via ad un ciclo di incontri formativi

Nuove occasioni di formazione, scambio di esperienze e socializzazione per gli ortisti cesenati. Prende ufficialmente il via il nuovo mandato 2026-2029 di ‘Ortando in Città’, il progetto promosso dal Comune di Cesena in collaborazione con la cooperativa sociale Villaggio Globale, che punta a rafforzare il ruolo degli orti urbani come luoghi di partecipazione, incontro e benessere.
A Cesena sono circa 500 i piccoli orti che il Comune mette gratuitamente a disposizione dei cittadini che ne fanno richiesta. Un servizio molto apprezzato, come dimostrato dal numero crescente di domande registrate negli ultimi mesi, che ha portato anche alla formazione di liste d’attesa. Un interesse che testimonia quanto gli orti urbani rappresentino non soltanto un’opportunità per coltivare frutta e verdura, ma anche uno spazio in cui costruire relazioni, condividere conoscenze e sentirsi parte di una comunità.