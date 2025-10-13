Cesena, un nuovo sito per Penelope Emilia Romagna a servizio delle famiglie degli scomparsi

Sta nascendo un nuovo sito internet di Penelope Emilia Romagna. Sarà uno strumento operativo a disposizione delle persone scomparse e delle famiglie che vivono il dramma di un’emergenza che può non avere mai fine. Un sito internet che conterrà al suo interno il cuore di Marisa Degli Angeli, la madre di Cristina Golinucci che dalla nascita di Penelope ne è anima pulsante e deus ex machina emotivo ed organizzativo. Uno strumento che avrà al suo interno “la tecnica” e l’esperienza dell’avvocata Barbara Iannuccelli: che di Cristina Golinucci e del suo caso è la legale, e che delle persone scomparse e di Penelope è ormai diventata anche un punto di riferimento primario.

«Il direttivo di Penelope guidato da Marisa Degli Angeli ha dato il via i questi giorni a un progetto importante come quello del nuovo sito internet - spiega l’avvocata Iannuccelli -. Un contenitore dinamico che conterrà “il cuore”, il vissuto che Marisa Degli Angeli, partendo dalla scomparsa di sua figlia Cristina, ha nel tempo messo a disposizione generosità, impegno e tenacia per Penelope e per le tante persone scomparse in oltre 30 anni in regione come in Italia».

Il nuovo sito vuole essere però anche uno strumento non solo di memoria, ma tecnico e aperto ad ampio respiro alla popolazione tutta: «Perché nei casi di scomparsa metterci “il cuore” non basta. Serve anche la tecnica. Così il sito avrà un approccio sulle persone scomparse catalogando i fatti avvenuti in passato comparando tra loro i successi e le sconfitte che il cammino alla ricerca di uno scomparso porta con sé. La società che ho contattato che si occupa di elaborare i siti internet e che abbiamo ora incaricato, ha avuto tutte le nozioni per creare una pagina “attiva”, che porti vantaggi all’associazione Penelope e contemporaneamente agli scomparsi e alle loro famiglie. Ci saranno casi... Chi è Penelope come nasce e come si è sviluppata... Ma anche una maschera attiva dedicata alle emergenze di nuovi scomparsi e la possibilità di entrare in diretto contatto con le persone che si interessano alle scomparse o che ne sono direttamente coinvolte per vicende di attualità».

Penelope Emilia Romagna negli ultimi tempi, ha elaborato dei veri e propri protocolli operativi e di collaborazione nei casi d’emergenza. «Partecipiamo grazie anche all’associazione Pegaso a formazioni sull’utilizzo di unità cinofile per la ricerca degli scoparsi. E l’associazione avrà un ruolo anche nel nuovo sito. Che Penelope abbia fatto grandi passi avanti nell’organizzarsi ed essere di aiuto nelle ricerche lo si è visto anche nel recente caso di scomparsa di Vittorio Buccioli a Ravenna; e tutta l’esperienza che possiamo portare, e quella nella quale vogliamo migliorare assieme a tutti, verrà inserita nel nuovo sito internet. Penelope Emilia Romagna, insomma, con il nuovo portale intende continuare a distinguersi “per il cuore”, sull’esempio di come Mamma Marisa si sia sempre affiancata alle famiglie degli scomparsi, Ma vuole concentrarsi anche sempre più sulle tecniche giuridico operative, e affinare il modus operandi da tenere quando qualcuno scompare. Il sito dunque sarà una “proiezione” in internet, e in chiave moderna, dell’eredità di passione e costanza che la mamma di Cristina Golinucci ha donato nel tempo e continua a donare a tutti»